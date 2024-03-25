Пошкоджено будівлю спортзалу: фото наслідків обстрілу столиці

У Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському районах попередньо сталися падіння уламків

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи

Унаслідок ракетної атаки росіян по Києві сьогодні зранку, пошкоджено триповерхову будівлю спортзали у Печерському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Попередньо постраждало дві особи, яким лікарі надають необхідну допомогу. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники розбирають завали.

У будівлі однієї зі шкіл розгорнуто штаб допомоги Червоного Хреста.

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Також в Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському районах попередньо сталися падіння уламків, без потерпілих. Наразі рятувальники обстежують території.

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У Дарницькому районі є пошкодження приватного будинку. У Голосіївському районі в лісосмузі виявлено уламки ракети.

На усіх локаціях працюють рятувальники, правоохорнці проводять слідчі дії.