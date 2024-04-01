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«Київ залишається метою для Путіна»: Кличко повідомив, що потрібно для захисту міста

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Київ залишається метою для Путіна»: Кличко повідомив, що потрібно для захисту міста
Кличко застерігає, що Київ знову може стати мішенню для російських військ
фото з відкритих джерел

Мер столиці назвав розмови про переговори та про «заморожування» війни неприйнятними для українців

Якщо західні партнери зупинять підтримку України, то Київ знову може стати мішенню для російських сухопутних військ. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

«Київ був і залишається метою для Путіна, тому що столиця є серцем країни. Але ми набагато краще підготовлені, ніж два роки тому. Якщо Путін прийме це рішення, це буде криваве рішення», – заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також заявив, що для захисту своїх територій Україні потрібно більше зброї. І назвав розмови про переговори та про «заморожування» війни неприйнятними для українців. 

«Це неправильне ставлення. Натомість нам потрібно більше підтримки. Ніяких територій ми Росії не віддамо. Це не може бути компромісом. Нам терміново потрібно більше протиповітряної оборони, більше зенітних ракет!», – наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що через загрозу проникнення ворожих ДРГ до столиці та погрози Росії посилити ракетні атаки,  Рада оборони міста провела невідкладне засідання щодо забезпечення безпеки в Києві. За словами начальника КМВА Сергія Попка, приводом засідання Ради оборони міста стали останні заяви керівників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об’єкти та мирних громадян України та Києва зокрема.

Рада оборони Києва прийняла наступні рішення невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей. Також переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.
Усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці. 

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Теги: Київ Віталій Кличко війна росія

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