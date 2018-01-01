Масова ДТП у Києві: двоє людей загинули, троє постраждали

У Києві на проспекті Шухевича сталася аварія за участі 5 авто

У Києві на проспекті Шухевича сталася аварія за участі п’яти авто. Унаслідок зіткнення двоє людей загинули, ще троє постраждали. Про це повідомив ресурс «Київ оперативний». Також це Громадському підтвердили і в Управлінні патрульної поліції Києва. Попередньо, близько опівночі з 3 на 4 лютого водій Mercedes виїхав на проспект



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У Києві на проспекті Шухевича сталася аварія за участі 5 авто

У Києві на проспекті Шухевича сталася аварія за участі п’яти авто. Унаслідок зіткнення двоє людей загинули, ще троє постраждали.

Про це повідомив ресурс «Київ оперативний». Також це Громадському підтвердили і в Управлінні патрульної поліції Києва.

Попередньо, близько опівночі з 3 на 4 лютого водій Mercedes виїхав на проспект Шухевича проти руху. Присутні на місці патрульні поліцейські почали погоню за авто.

За кількасот метрів Mercedes в’їхав у Dacia, — останнього відкинуло на зустрічну смугу.

Після зіткнення Mercedes також в’їхав у інші три автомобілі.

Водія Mercedes госпіталізували.

На місці аварії працюють патрульна поліція, слідчо-оперативна група та лікарі «швидкої».

Нагадаємо, внаслідок негоди між селами Дідилів і Банюни Кам’янко-Бузького району перекинувся автобус із аматорською футбольною командою «Малинськ» Рівненської області.