Масове ДТП у Києві на Шухевича: водій-порушник був п’яним, порушено справу

Поліція відреагувала на масову ДТП у Києві на проспекті Шухевича

Слідче управління поліції Києва розпочало досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України по факту масового ДТП, яке сталося у Києві в ніч на 4 лютого на проспекті Шухевича. Про це інформує відділ комунікації



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За фактом смертельної ДТП на проспекті Шухевича розпочато кримінальне провадження

Поліція відреагувала на масову ДТП у Києві на проспекті Шухевича

Слідче управління поліції Києва розпочало досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України по факту масового ДТП, яке сталося у Києві в ніч на 4 лютого на проспекті Шухевича. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, сьогодні близько півночі до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Шухевича. На місце виїхали патрулі та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили: 45-річний водій автомобіля «Мерседес» рухався по зустрічній смузі проспекту Шухевича та на вимогу працівників поліції не зупинився. В подальшому правопорушник зіткнувся з автомобілем «Дачія Логан», «Ауді», «Тойота» та «Опель». Внаслідок автопригоди 50-річний водій «Дачія» та його 35-річна пасажирка загинули на місці, а водія «Ауді», пасажирку «Опеля» та водія «Мерседеса» госпіталізували до лікарні.

Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігуранту, який на момент ДТП перебував у стані сп’яніння, загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Шухевича сталася аварія за участі п’яти авто. Унаслідок зіткнення двоє людей загинули, ще троє постраждали.