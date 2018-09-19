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    Масштабна ДТП у центрі Києва: в аварію потрапили п’ять автівок

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    Серйозна ДТП сталася на вулиці Антоновича - Масштабна ДТП у центрі Києва: в аварію потрапили п’ять автівок
    Фото: Київ оперативний
    Серйозна ДТП сталася на вулиці Антоновича

    Внаслідок ДТП водій «Фольксвагена» отримав тілесні ушкодження

    У Києві на вулиці Антоновича сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти автомобілів. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

    На місці події працюють екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

    «Попередньо встановлено, що сталося зіткнення двох автомобілів «Тойота» та «Фольксваген», які рухалися у попутному напрямку. При цьому німецька іномарка перекинулася на дах та вдарила ще три припарковані на узбіччі машини», - інформують у поліції.

    У результаті транспортної пригоди тілесні ушкодження отримав водій «Фольксвагена», якого госпіталізували до лікарні.

    Правоохоронці встановлюють всі обставини та механізм ДТП з метою подальшої правової кваліфікації цієї аварії.

    Як повідомляв раніше «Главком», на вулиці Антоновича, за попередніми даними, водій «Фольксвагена» не впорався з керуванням і перекинувся.

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