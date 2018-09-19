Серйозна ДТП у центрі Києва: водій Volkswagen в реанімації (фото)
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Фото: Київ оперативний
Volkswagen сильно постраждав під час ДТП на вул. Антоновича
Водій буса Volkswagen не впорався з керуванням і перекинувся
Сьогодні, 19 вересня, на вулиці Антоновича (колишня вулиця Горького) у Києві сталася серйозна ДТП.
За попередніми даними, водій буса Volkswagen не впорався з керуванням і перекинувся, при цьому зачепив автомобіль Toyota. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
«Водій не був пристебнутий, дуже сильно постраждав… Госпіталізований у критичному стані без свідомості», - йдеться в повідомленні.
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Зараз на місці працюють лікарі «швидкої» та правоохоронці.
Деталі аварії, інформація про потерпілих та характер травм встановлюються, повідомляє «Київ оперативний».
Нагадаємо, 18 вересня під Києвом перекинулася фура, і у неї врізався легковий автомобіль Opel.