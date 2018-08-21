Масштабна ДТП у столиці: свідки хотіли вчинити самосуд над водієм BMW



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Фото: Інформатор Автомобіль BMW розтрощив чотири припарковані автівки

На місці інциденту знаходились небайдужі громадяни, які, побачивши ДТП, почали кидатись на водія

Над водієм BMW, який 20 серпня на Дніпровській набережній у Києві протаранив припарковані авто, громадяни хотіли вчинити самосуд.

Про це в ефірі «Прямого» повідомила начальник прес-служби департаменту патрульної поліції Києва Яна Кутова.

Вона зазначила, що на Дніпровській набережній, 13 сталась ДТП, де водій автомобіля BMW не врахував дорожню обстановку і здійснив зіткнення з трьома припаркованими автомобілями.

«Правоохоронцями було складено протокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП) та ст. 130 (керування автомобілем у стані сп'яніння), а також постанова на ч.4 ст. 126, оскільки водій вже був відсторонений від керування транспортними засобами», - повідомила речниця поліції.

Вона додала, що на місці інциденту знаходились небайдужі громадяни, які, побачивши ДТП, почали кидатись на водія і хотіли вчинити самосуд.

Патруль посадив водія до службового авто, після чого громадяни почали кидатись на авто. Одного з найактивніших було затримано.

Нагадаємо, 20 серпня на Дніпровській набережній у Києві сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів. Водій BMW на великій швидкості протаранив припарковані на узбіччі автомобілі Hyundai, Peugeot і Ford. За словами очевидців, молодий хлопець-водій BMW начебто був в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.