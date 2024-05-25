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На Київщині спалахнула сильна лісова пожежа (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Київщині спалахнула сильна лісова пожежа (відео)
Пожежа в селі Нові Петрівці
скріншот відео

Загорівся ліс над Вишгородом

На Київщині сталася масштабна пожежа. Відео публікують місцеві Telegram-канали.

За даними пабліків, горить ліс у селі Нові Петрівці, що у Вишгородському районі. Зазначимо, що на території села розташований парк-пам'ятник Межигір'я, що раніше був резиденцією Віктора Януковича.

Нагадаємо, що днями в Києві спалахнула масштабна пожежа в Голосіївському районі. Повідомлялося про загоряння СТО на вул. Ракетній. 

Раніше у Дарницькому районі Києва вдень 28 квітня спалахнула сильна пожежа. Речник ДСНС в місті Києві Павло Петров  розповів, що горіла закинута будівля.

Теги: пожежа Київщина ліс

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