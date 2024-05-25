На Київщині спалахнула сильна лісова пожежа (відео)
Загорівся ліс над Вишгородом
На Київщині сталася масштабна пожежа. Відео публікують місцеві Telegram-канали.
За даними пабліків, горить ліс у селі Нові Петрівці, що у Вишгородському районі. Зазначимо, що на території села розташований парк-пам'ятник Межигір'я, що раніше був резиденцією Віктора Януковича.
Нагадаємо, що днями в Києві спалахнула масштабна пожежа в Голосіївському районі. Повідомлялося про загоряння СТО на вул. Ракетній.
Раніше у Дарницькому районі Києва вдень 28 квітня спалахнула сильна пожежа. Речник ДСНС в місті Києві Павло Петров розповів, що горіла закинута будівля.
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