На Київщині спалахнула сильна лісова пожежа (відео)

Загорівся ліс над Вишгородом

На Київщині сталася масштабна пожежа. Відео публікують місцеві Telegram-канали.

За даними пабліків, горить ліс у селі Нові Петрівці, що у Вишгородському районі. Зазначимо, що на території села розташований парк-пам'ятник Межигір'я, що раніше був резиденцією Віктора Януковича.

Нагадаємо, що днями в Києві спалахнула масштабна пожежа в Голосіївському районі. Повідомлялося про загоряння СТО на вул. Ракетній.

Раніше у Дарницькому районі Києва вдень 28 квітня спалахнула сильна пожежа. Речник ДСНС в місті Києві Павло Петров розповів, що горіла закинута будівля.