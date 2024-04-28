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У Дарницькому районі Києва спалахнула сильна пожежа

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Дарницькому районі Києва спалахнула сильна пожежа
Дим через пожежу було видно у різних районах Києва
фото: скріншот із відео

За даними рятувальників, горіла нежитлова будівля

У Дарницькому районі Києва вдень 28 квітня спалахнула сильна пожежа. Про задимлення написали у місцевих Telegram-каналах.

Мешканці столиці повідомили про пожежу близько 15:12. На кадрах видно гстий дим.

Речник ДСНС в місті Києві Павло Петров у коментарі «24 Каналу» розповів, що горіла закинута будівля.

«Загоряння було на 3 і 4 поверхах, приблизно площа пожежі складала близько 50 метрів квадратних. Пожежу рятувальниками вже локалізовано, наразі спостерігається задимлення і хлопці працюють над ліквідацією вогню», – зазначив він.

Речник також додав, що постраждалих і загиблих внаслідок інциденту немає.

Нагадаємо, у ніч проти 28 квітня у столичній багатоповерхівці у Святошинському районі здетонувала граната. Постраждали двоє чоловіків. 

Теги: пожежа Київ рятувальники

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