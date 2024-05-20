У Москві спалахнула масштабна пожежа (відео)

Постраждалих, за даними МНС РФ, немає

Повідомляється, що постраждалих немає

У Москві, Росія, почалась пожежа у будівлі управи району Соколина гора. Про це повідомляє пропагандиське видання ТАСС.

МНС РФ повідомило, що горить торгово-офісна будівля у Москві. Площа пожежі становить 1200² м.

Повідомляється, що постраждалих немає, а пожежники локалізували пожежу.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 травня у Виборзі Ленінградської області РФ пролунали вибухи. Згодом почалася пожежа в районі місцевої нафтобази. На нафтопереробному заводі у Слов'янську-на-Кубані теж сталася пожежа, через атаку безпілотників.

Раніше, у Новоросійську горіла підстанція «Кирилівська», понад 20 тисяч мешканців міста залишились без електрики.