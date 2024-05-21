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У Києві спалахнула масштабна пожежа на СТО (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві спалахнула масштабна пожежа на СТО (відео)
Пожежу помітно з багатьох районів столиці
фото: glavcom.ua

Вогонь вже перекинувся на розташовані поруч гаражі

У Києві спалахнула масштабна пожежа в Голосіївському районі. За попередньою інформацією, горить СТО на вул.Ракетна. 

Вогонь вже перекинувся на розташовані поруч гаражі. Місцеві телеграм-канали публікують відео з місця події. 

На оприлюднених кадрах видно величезні стовпи чорного диму. Пожежу помітно з багатьох районів столиці.

Раніше у Дарницькому районі Києва вдень 28 квітня спалахнула сильна пожежа. Речник ДСНС в місті Києві Павло Петров  розповів, що горіла закинута будівля.
 
 
 

Теги: пожежа Київ

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