У Києві спалахнула масштабна пожежа на СТО (відео)

Вогонь вже перекинувся на розташовані поруч гаражі

У Києві спалахнула масштабна пожежа в Голосіївському районі. За попередньою інформацією, горить СТО на вул.Ракетна.

Вогонь вже перекинувся на розташовані поруч гаражі. Місцеві телеграм-канали публікують відео з місця події.

На оприлюднених кадрах видно величезні стовпи чорного диму. Пожежу помітно з багатьох районів столиці.

Раніше у Дарницькому районі Києва вдень 28 квітня спалахнула сильна пожежа. Речник ДСНС в місті Києві Павло Петров розповів, що горіла закинута будівля.





