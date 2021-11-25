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    Невідомі спалили «євробляху», залишену біля дороги в Києві пів року тому (відео)

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    Горіла залишена на перехресті доріг машина - Невідомі спалили «євробляху», залишену біля дороги в Києві пів року тому (відео)
    Горіла залишена на перехресті доріг машина
    фото: скріншот із відео

    Автомобіль згорів ущент

    У Дарницькому районі Києва невідомі підпалили автомобіль на єврономерах, що вже понад пів року стояв залишений на перехресті вулиць Канальної та Сортувальної. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Місцеві мешканці повідомляють, що до цього автівку вже почали частинами розбирати, розбили всі шибки, розмалювали двері.

    Також у цьому автомобілі неодноразово гралися діти.

    Нагадаємо, 11 листопада завершився термін дії спрощеною процедури митного оформлення автомобілів із іноземною реєстрацію.

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    Теги: пожежа Київ автомобіль євробляхери
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    Невідомі спалили «євробляху», залишену біля дороги в Києві пів року тому (відео)