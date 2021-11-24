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    На Оболоні горів двоповерховий гараж (фото)

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    Загорання сталося на другому поверсі гаража - На Оболоні горів двоповерховий гараж (фото)
    Загорання сталося на другому поверсі гаража
    фото: ДСНС

    Рятувальники за 20 хвилин ліквідували займання

    У середу, 24 листопада, сталась пожежа у гаражі на вул. Луговій, 16Б в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 8:24. На місце події прибули вогнеборці 25 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що займання сталося на другому поверсі двоповерхового гаража.

    О 8:42 рятувальники ліквідували пожежу.

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    На Оболоні горів двоповерховий гараж (фото)
    На Оболоні горів двоповерховий гараж (фото)
    На Оболоні горів двоповерховий гараж (фото)
    фото: ДСНС

    На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 23 листопада сталася пожежа в будівлі магазину на вул. Закревського, 30 у Деснянському районі столиці.

    22 листопада сталася пожежа в будівлі Київського інституту автоматики. Спостерігалося сильне задимлення на четвертому та п’ятому поверхах.

    А в ніч на 23 листопада палала офісна будівля на вул. Колекторній, 3 у Дарницькому районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники гараж
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    На Оболоні горів двоповерховий гараж (фото)