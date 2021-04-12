Київ стоїть у заторах: де складно проїхати (карта)

У години пік у столиці величезні затори

Робочий тиждень у столиці почався з заторів на дорогах

У понеділок, 11 квітня, на дорогах Києва утворились затори. Про це свідчать дані карти Google Maps.

Найскладніша ситуація на проспекті Перемоги: стоїть транспорт від в’їзду в місто до станції метро «Берестейська».

Затори спостерігаються на всіх мостах через Дніпро на правий берег: Північному, Південному, мосту Метро, Дарницькому мосту.

Важко проїхати Кільцевій дорозі, проспекті Лобановського. Автомобілі стоять у величезному заторі на Набережному шосе.

На лівому березі серйозно ускладнено рух транспорту на проспекті Бажана, Броварському проспекті, проспекті Соборності, проспекті Шухевича та ін.

Дані карти Google Maps

Як відомо, до 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

Київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години.

Повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну. До 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.