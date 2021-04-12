Київ стоїть у заторах: де складно проїхати (карта)
Робочий тиждень у столиці почався з заторів на дорогах
У понеділок, 11 квітня, на дорогах Києва утворились затори. Про це свідчать дані карти Google Maps.
Найскладніша ситуація на проспекті Перемоги: стоїть транспорт від в’їзду в місто до станції метро «Берестейська».
Затори спостерігаються на всіх мостах через Дніпро на правий берег: Північному, Південному, мосту Метро, Дарницькому мосту.
Важко проїхати Кільцевій дорозі, проспекті Лобановського. Автомобілі стоять у величезному заторі на Набережному шосе.
На лівому березі серйозно ускладнено рух транспорту на проспекті Бажана, Броварському проспекті, проспекті Соборності, проспекті Шухевича та ін.
Як відомо, до 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.
Київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години.
Повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну. До 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.