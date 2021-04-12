  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київ стоїть у заторах: де складно проїхати (карта)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У години пік у столиці величезні затори - Київ стоїть у заторах: де складно проїхати (карта)
    У години пік у столиці величезні затори
    Фото з відкритих джерел

    Робочий тиждень у столиці почався з заторів на дорогах

    У понеділок, 11 квітня, на дорогах Києва утворились затори. Про це свідчать дані карти Google Maps.

    Найскладніша ситуація на проспекті Перемоги: стоїть транспорт від в’їзду в місто до станції метро «Берестейська».

    Затори спостерігаються на всіх мостах через Дніпро на правий берег: Північному, Південному, мосту Метро, Дарницькому мосту.

    Важко проїхати Кільцевій дорозі, проспекті Лобановського. Автомобілі стоять у величезному заторі на Набережному шосе.

    На лівому березі серйозно ускладнено рух транспорту на проспекті Бажана, Броварському проспекті, проспекті Соборності, проспекті Шухевича та ін.

    Дані карти Google Maps
    Дані карти Google Maps

    Як відомо, до 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

    Київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години.

    Повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну. До 16 квітня проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

    Читайте також:

    Теги: Київ дороги автомобіль карантин транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies