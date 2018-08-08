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    Матеріальна допомога на День незалежності: список тих, хто її отримає від столиці

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    Матеріальна допомога на День незалежності: список тих, хто її отримає від столиці

    Допомогу отримають понад 55 тисяч людей

    До Дня Незалежності України в Києві деяким категоріям громадян будуть виплачувати одноразову адресну матеріальну допомогу. Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА.

    Допомогу отримають понад 55 тисяч соціально незахищених жителів столиці, в тому числі і внутрішньо переміщені громадяни, які перебувають на обліку і живуть у Києві.

    Так, допомогу в розмірі 900 грн отримають:

    • люди з інвалідністю з дитинства I групи і діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу;
    • люди з інвалідністю з дитинства I групи і діти з інвалідністю, які отримують соціальну пенсію.

    850 грн:

    • діти-сироти, які отримують пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

    700 грн:

    • люди з інвалідністю I групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує розмір двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;
    • люди з інвалідністю I групи, які є одержувачами державної соціальної допомоги.

    600 грн:

    • люди з інвалідністю з дитинства, які отримують державну соціальну допомогу;
    • люди з інвалідністю з дитинства, які отримують соціальну пенсію.

    500 грн:

    • праведники Бабиного Яру;
    • жертви політичних репресій та члени їх сімей, які отримують підвищення до пенсії;
    • учасники народного ополчення, які брали участь в обороні столиці України в період з 11 липня 1941 до 19 вересня 1941;
    • батьки солдатів строкової служби, які загинули в мирний час.

    450 грн:

    • люди з вадами слуху;
    • люди з вадами зору.

    400 грн:

    • люди, які досягли 90-річного віку і старше.

    350 грн:

    • люди з інвалідністю та діти померлого годувальника, які є одержувачами державної соціальної допомоги.

    250 грн:

    • люди, які є одержувачами компенсації за надання соціальних послуг;
    • люди, які отримують компенсацію по догляду за інвалідом I групи або людиною, яка досягла 80-річного віку.

    Відзначається, що особи, які одночасно належать до декількох категорій, надаватиметься одна допомога більшого розміру.

    Джерело: Наш Киев

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