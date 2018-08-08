Матеріальна допомога на День незалежності: список тих, хто її отримає від столиці
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Розсилка
Допомогу отримають понад 55 тисяч людей
До Дня Незалежності України в Києві деяким категоріям громадян будуть виплачувати одноразову адресну матеріальну допомогу. Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА.
Допомогу отримають понад 55 тисяч соціально незахищених жителів столиці, в тому числі і внутрішньо переміщені громадяни, які перебувають на обліку і живуть у Києві.
Так, допомогу в розмірі 900 грн отримають:
- люди з інвалідністю з дитинства I групи і діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу;
- люди з інвалідністю з дитинства I групи і діти з інвалідністю, які отримують соціальну пенсію.
850 грн:
- діти-сироти, які отримують пенсії у зв'язку з втратою годувальника.
700 грн:
- люди з інвалідністю I групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує розмір двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;
- люди з інвалідністю I групи, які є одержувачами державної соціальної допомоги.
600 грн:
- люди з інвалідністю з дитинства, які отримують державну соціальну допомогу;
- люди з інвалідністю з дитинства, які отримують соціальну пенсію.
500 грн:
- праведники Бабиного Яру;
- жертви політичних репресій та члени їх сімей, які отримують підвищення до пенсії;
- учасники народного ополчення, які брали участь в обороні столиці України в період з 11 липня 1941 до 19 вересня 1941;
- батьки солдатів строкової служби, які загинули в мирний час.
450 грн:
- люди з вадами слуху;
- люди з вадами зору.
400 грн:
- люди, які досягли 90-річного віку і старше.
350 грн:
- люди з інвалідністю та діти померлого годувальника, які є одержувачами державної соціальної допомоги.
250 грн:
- люди, які є одержувачами компенсації за надання соціальних послуг;
- люди, які отримують компенсацію по догляду за інвалідом I групи або людиною, яка досягла 80-річного віку.
Відзначається, що особи, які одночасно належать до декількох категорій, надаватиметься одна допомога більшого розміру.
Джерело: Наш Киев