Матеріальна допомога на День незалежності: список тих, хто її отримає від столиці



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Допомогу отримають понад 55 тисяч людей

До Дня Незалежності України в Києві деяким категоріям громадян будуть виплачувати одноразову адресну матеріальну допомогу. Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА.

Допомогу отримають понад 55 тисяч соціально незахищених жителів столиці, в тому числі і внутрішньо переміщені громадяни, які перебувають на обліку і живуть у Києві.

Так, допомогу в розмірі 900 грн отримають:

люди з інвалідністю з дитинства I групи і діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу;

люди з інвалідністю з дитинства I групи і діти з інвалідністю, які отримують соціальну пенсію.

850 грн:

діти-сироти, які отримують пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

700 грн:

люди з інвалідністю I групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує розмір двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

люди з інвалідністю I групи, які є одержувачами державної соціальної допомоги.

600 грн:

люди з інвалідністю з дитинства, які отримують державну соціальну допомогу;

люди з інвалідністю з дитинства, які отримують соціальну пенсію.

500 грн:

праведники Бабиного Яру;

жертви політичних репресій та члени їх сімей, які отримують підвищення до пенсії;

учасники народного ополчення, які брали участь в обороні столиці України в період з 11 липня 1941 до 19 вересня 1941;

батьки солдатів строкової служби, які загинули в мирний час.

450 грн:

люди з вадами слуху;

люди з вадами зору.

400 грн:

люди, які досягли 90-річного віку і старше.

350 грн:

люди з інвалідністю та діти померлого годувальника, які є одержувачами державної соціальної допомоги.

250 грн:

люди, які є одержувачами компенсації за надання соціальних послуг;

люди, які отримують компенсацію по догляду за інвалідом I групи або людиною, яка досягла 80-річного віку.

Відзначається, що особи, які одночасно належать до декількох категорій, надаватиметься одна допомога більшого розміру.

Джерело: Наш Киев