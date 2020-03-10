Ще один авіаперевізник повністю призупиняє сполучення з Італією через коронавірус



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Всі пасажири, які планували політ з Ryanair, 10 березня отримають сповіщення на електронну пошту про скасування рейсів

Ryanair призупиняє всі внутрішні рейси з 11 березня та міжнародні рейси з 13 березня по 8 квітня

Авіакомпанія Ryanair призупиняє всі внутрішні та міжнародні рейси до Італії через спалах коронавірусу. Про це Ryanair повідомив у Telegram.

«Ryanair щойно оголосив, що всі внутрішні та міжнародні рейси з/в Італію будуть призупинені.

Італія буде закритою для туризму.

З 24:00 11 березня по 24:00 8 квітня Ryanair призупинить всі внутрішні рейси

З 24:00 13 березня по 24:00 8 квітня Ryanair призупинить всі міжнародні рейси», - йдеться у повідомленні.

Авіаперевізник зазначив, що всі пасажири, які планували політ з Ryanair, 10 березня отримають сповіщення на електронну пошту про скасування рейсів.

Відзначається, що у пасажирів є кілька варіантів:

повне повернення коштів;

безкоштовний переліт більш раннього рейсу до 13 березня;

кредит на переліт, яким можна буде скористатися у наступні 12 місяців.

Як повідомлялося, МАУ через коронавірус скасовує рейси до 16 країн світу, а Wizz Air – до Італії та Ізраїлю.

Нагадаємо, SkyUp призупиняє польоти до італійського Турина через коронавірус.

До відома, уряд Ізраїлю з 12 березня запроваджує обмеження на в'їзд до країни для іноземних громадян у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Станом на 10 березня кількість інфікованих вірусом COVID-19 у світі зросла до 114 448 осіб.

Із початку спалаху епідемії COVID-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4026 пацієнтів.