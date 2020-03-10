  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Ще один авіаперевізник повністю призупиняє сполучення з Італією через коронавірус

    • Розсилка
    Всі пасажири, які планували політ з Ryanair, 10 березня отримають сповіщення на електронну пошту про скасування рейсів - Ще один авіаперевізник повністю призупиняє сполучення з Італією через коронавірус
    Всі пасажири, які планували політ з Ryanair, 10 березня отримають сповіщення на електронну пошту про скасування рейсів

    Ryanair призупиняє всі внутрішні рейси з 11 березня та міжнародні рейси з 13 березня по 8 квітня

    Авіакомпанія Ryanair призупиняє всі внутрішні та міжнародні рейси до Італії через спалах коронавірусу. Про це Ryanair повідомив у Telegram.

    «Ryanair щойно оголосив, що всі внутрішні та міжнародні рейси з/в Італію будуть призупинені.
    Італія буде закритою для туризму.

    • З 24:00 11 березня по 24:00 8 квітня Ryanair призупинить всі внутрішні рейси
    • З 24:00 13 березня по 24:00 8 квітня Ryanair призупинить всі міжнародні рейси», - йдеться у повідомленні.

    Авіаперевізник зазначив, що всі пасажири, які планували політ з Ryanair, 10 березня отримають сповіщення на електронну пошту про скасування рейсів.

    Відзначається, що у пасажирів є кілька варіантів:

    • повне повернення коштів;
    • безкоштовний переліт більш раннього рейсу до 13 березня;
    • кредит на переліт, яким можна буде скористатися у наступні 12 місяців.

    Як повідомлялося, МАУ через коронавірус скасовує рейси до 16 країн світу, а Wizz Air – до Італії та Ізраїлю.

    Нагадаємо, SkyUp призупиняє польоти до італійського Турина через коронавірус.

    До відома, уряд Ізраїлю з 12 березня запроваджує обмеження на в'їзд до країни для іноземних громадян у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

    Станом на 10 березня кількість інфікованих вірусом COVID-19 у світі зросла до 114 448 осіб.

    Із початку спалаху епідемії COVID-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4026 пацієнтів.

    кредит політ Італія Wizz Air МАУ авіаперевезення Ryanair Telegram SkyUp уряд коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ