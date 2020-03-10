МАУ через коронавірус скасовує рейси до 16 країн світу, а Wizz Air – до Італії та Ізраїлю



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Пасажирам буде запропоновано безкоштовний перерахунок вартості квитків або повне повернення сплаченої суми

Пасажири, які залишили свої контактні дані під час бронювання, будуть поінформовані про будь-які зміни в розкладі заздалегідь

Український авіаперевізник «Міжнародні авіалінії України» та угорський лоукостер Wizz Air скасовують рейси через коронавірус до низки країн.

Зокрема, як повідомляє МАУ на своїй сторінці у Facebook, «у зв’язку із рекомендаціями урядів багатьох країн щодо уникнення масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами та пов’язаним з цим зниженням попиту на авіаперельоти, МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великої Британії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів у межах України».

Авіаперевізник зазначає, що про подальші рішення авіакомпанії у контексті запровадження карантину в Італії буде додатково повідомлено дещо згодом.

«Пасажири, які залишили свої контактні дані під час бронювання, будуть поінформовані про будь-які зміни в розкладі заздалегідь. МАУ рекомендує перевіряти статус рейсів за кілька днів до вильоту на сайті (https://www.flyuia.com/ua/en/home) або зателефонувати до контактного центру авіакомпанії», – йдеться у повідомленні.

Також угорський лоукостер Wizz Air вирішив тимчасово призупинити рейси до Італії та Ізраїлю через спалах коронавірусу. Про це повідомляє Business Traveller.

«Компанія Wizz Air оголосила, що призупинить усі рейси до Італії та Ізраїлю у відповідь на обмеження подорожей через спалах коронавірусу», – йдеться у повідомленні.

«Відсьогодні всі рейси авіаперевізника до Італії призупинені, рейси до Тель-Авіва та Ейлату в Ізраїлі будуть призупинені з 12 березня», – йдеться у повідомленні.

Авіакомпанія заявила, що це рішення пов'язане з загальнодержавним карантином, оголошеним вчора італійським урядом, та запровадженням 14-денного карантинного періоду для всіх пасажирів, які прибувають до Ізраїлю.

Компанія зазначає, що пасажири, які постраждали від заборони авіаперельотів, будуть автоматично поінформовані та «поміщені на альтернативні рейси якомога раніше». Пасажирам буде запропоновано безкоштовний перерахунок вартості квитків або повне повернення сплаченої суми.

Нагадаємо, SkyUp призупиняє польоти до італійського Турина через коронавірус.

Як повідомлялося, уряд Ізраїлю з 12 березня запроваджує обмеження на в'їзд до країни для іноземних громадян у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Станом на 10 березня кількість інфікованих вірусом COVID-19 у світі зросла до 114 448 осіб.

Із початку спалаху епідемії COVID-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4026 пацієнтів.