  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Мер Києва відкрив оновлений парк Володимирська гірка (фото)

    • Розсилка
    Парк Володимирська гірка - Мер Києва відкрив оновлений парк Володимирська гірка (фото)
    Парк Володимирська гірка

    Кличко разом з дітьми запустив кілька десятків метеликів в небо

    Мер Києва Віталій Кличко відкрив оновлений парк Володимирська гірка. Міський голова оглянув оновлені доріжки, дитячий майданчик, лавки та реконструйовану альтанку парку. Він нагадав, що ремонтні роботи у парку розпочалися в минулому році. Про це повідомляє прес-служба мера.

    «Як і планували, ми відкриваємо оновлену зелену зону до Дня міста. Щоб кияни та десятки тисяч гостей столиці, які завітають на фінал Ліги чемпіонів та на свято Києва, змогли насолодитися чудовими краєвидами, які відкриваються з пагорбів над Дніпром», - заявив Кличко.

    «Я хочу подякувати робітникам, які працювали тут у три зміни – вранці, вдень і вночі. Аби до Дня міста в столиці з’явилася ще одна сучасна і комфортна зона відпочинку», - зазначив мер.

    Кличко разом з дітьми запустив кілька десятків метеликів в небо як символ яскравості природи, символ оновлення ще однієї зеленої зони в столиці. На сьогодні завершена реконструкція верхньої частини Володимирської гірки. Реконструкцію нижнього плато парку здійснять у рамках другої черги. Парк «Володимирська гірка» був закладений у 19 столітті та є пам’яткою садового мистецтва. Востаннє реконструкцію тут здійснювали до літньої Олімпіади у 1980 році. Тобто майже 40 років тому.

    В оновленому в парку облаштовано садові доріжки, встановлено сучасну систему поливу газонів, повністю прокладено нову мережу дощової каналізації, встановлено нові ліхтарі, огородження та укріплено схили і підпірні стіни. Також встановили систему відеоспостереження, нові лави для відпочинку, облаштували і великий дитячий ігровий комплекс.

    Читайте також

    Для подальшого укріплення і відновлення демонтували старі сходи, що ведуть з нижньої тераси до центральної алеї. За словами міського голови, невдовзі планується відкрити і нові сходи на Старокиївській горі від Пейзажної алеї до урочища Гончарі–Кожум’яки. Там на сьогодні тривають активні роботи.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Мер Києва відкрив оновлений парк Володимирська гірка (фото)
    Мер Києва відкрив оновлений парк Володимирська гірка (фото)
    Мер Києва відкрив оновлений парк Володимирська гірка (фото)
    Мер Києва відкрив оновлений парк Володимирська гірка (фото)
    Мер Києва відкрив оновлений парк Володимирська гірка (фото)
    Мер Києва відкрив оновлений парк Володимирська гірка (фото)
    Мер Києва відкрив оновлений парк Володимирська гірка (фото)
    Мер Києва відкрив оновлений парк Володимирська гірка (фото)
    Мер Києва відкрив оновлений парк Володимирська гірка (фото)
    Мер Києва відкрив оновлений парк Володимирська гірка (фото)

    «Плануємо в майбутньому продовжити сходи, щоб з’єднати Пейзажну алею, Алею художників з Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів в єдиний туристичний маршрут», - зауважив Кличко.

    Також влітку планують відкрити оновлені парки в різних районах столиці, аби кияни могли комфортно відпочити неподалік від дому, а не їхали через усе місто в парк «Наталка» на Оболонь чи в центр – на Володимирську гірку.

    Читайте також
    Віталій Кличко Київ реконструкція кияни парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ