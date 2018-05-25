Мер Києва відкрив оновлений парк Володимирська гірка (фото)

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Парк Володимирська гірка

Кличко разом з дітьми запустив кілька десятків метеликів в небо

Мер Києва Віталій Кличко відкрив оновлений парк Володимирська гірка. Міський голова оглянув оновлені доріжки, дитячий майданчик, лавки та реконструйовану альтанку парку. Він нагадав, що ремонтні роботи у парку розпочалися в минулому році. Про це повідомляє прес-служба мера.

«Як і планували, ми відкриваємо оновлену зелену зону до Дня міста. Щоб кияни та десятки тисяч гостей столиці, які завітають на фінал Ліги чемпіонів та на свято Києва, змогли насолодитися чудовими краєвидами, які відкриваються з пагорбів над Дніпром», - заявив Кличко.

«Я хочу подякувати робітникам, які працювали тут у три зміни – вранці, вдень і вночі. Аби до Дня міста в столиці з’явилася ще одна сучасна і комфортна зона відпочинку», - зазначив мер.

Кличко разом з дітьми запустив кілька десятків метеликів в небо як символ яскравості природи, символ оновлення ще однієї зеленої зони в столиці. На сьогодні завершена реконструкція верхньої частини Володимирської гірки. Реконструкцію нижнього плато парку здійснять у рамках другої черги. Парк «Володимирська гірка» був закладений у 19 столітті та є пам’яткою садового мистецтва. Востаннє реконструкцію тут здійснювали до літньої Олімпіади у 1980 році. Тобто майже 40 років тому.

В оновленому в парку облаштовано садові доріжки, встановлено сучасну систему поливу газонів, повністю прокладено нову мережу дощової каналізації, встановлено нові ліхтарі, огородження та укріплено схили і підпірні стіни. Також встановили систему відеоспостереження, нові лави для відпочинку, облаштували і великий дитячий ігровий комплекс.

Для подальшого укріплення і відновлення демонтували старі сходи, що ведуть з нижньої тераси до центральної алеї. За словами міського голови, невдовзі планується відкрити і нові сходи на Старокиївській горі від Пейзажної алеї до урочища Гончарі–Кожум’яки. Там на сьогодні тривають активні роботи.

«Плануємо в майбутньому продовжити сходи, щоб з’єднати Пейзажну алею, Алею художників з Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів в єдиний туристичний маршрут», - зауважив Кличко.

Також влітку планують відкрити оновлені парки в різних районах столиці, аби кияни могли комфортно відпочити неподалік від дому, а не їхали через усе місто в парк «Наталка» на Оболонь чи в центр – на Володимирську гірку.