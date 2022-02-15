У центрі Одеси розбійник поранив жінку ножем

Поліція розслідує розбійний напад зі спробою пограбування

Серйозний розбійний напад стався вчора на вулиці Новосельського в Одесі. Як повідомляє «Думська» з посиланням на поліцю, озброєний ножем зловмисник напав на жінку 1996 року народження і поранив її.

Він намагався заволодіти мобільним телефоном і ключами від машини, але постраждала почала кричати, чим, очевидно, злякала розбійника. Чоловік втік, не завершивши свій задум до кінця.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 187 КК України.

В Одесі місцевий житель зарізав на вулиці приятеля, який не повернув тарілку з-під новорічного холодцю.

Нагадаємо, одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини в більярдному клубі на вулиці Посмітного. Внаслідок події вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Один із них загинув, інший доставлений до лікарні.

Нагадаємо, у Києві невідомий вдарив ножем водія автомобіля. Як повідомлялося, під час новорічно-різдвяних вихідних на вулиці Теодора Драйзера в Києві перехожі виявили тіло іноземця з ножовими пораненнями. За даними громадської організації «Автопатруль Майдан», труп виявили біля ресторану «Водолій», який «різко перестав працювати». Також зазначається, що у закладі були вимкнені камери спостереження. Можливо, що вбитий чоловік відпочивав у ресторані. Також у грудні у Києві посеред вулиці вбили чоловіка, який заступився за жінку.

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