Вода зникла у будинках на шести вулицях Києва (адреси)
Київводоканал проводить аварійний і плановий ремонт
Сьогодні, 5 листопада, у зв’язку з аваріями та плановими ремонтними роботами на мережі відсутнє холодне водопостачання у низці будинків у Києві.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Так, у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт, тимчасово буде відсутнє водопостачання за такими адресами:
з 08:00 5 листопада до 07:00 6 листопада:
- вул. Якутська, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 6, 6а, 8, 12, 14;
- просп. Академіка Корольова, 7
Через пошкодження на мережі відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- вул. Раїси Окіпної, 5, 5А, 6
- вул. Комунальна, 50
- вул. Косенка, 83
- вул. Марка Вовчка, 14
Крім того, з 3 листопада на час проведення аварійно-відновлювальних робіт тимчасово обмежено водопостачання з можливістю відсутності води на верхніх поверхах багатоповерхових житлових будинків по вулицях:
- вул. Сокальська,
- вул. Мукачівська,
- перевулок Попова,
- вул. Попова,
- вул. Боровиковського,
- вул. Казанська,
- вул. Резервна,
- вул. Автозаводська,
- вул. Вишгородська.
Київводоканал приносить вибачення за тимчасові незручності.