Вода зникла у будинках на шести вулицях Києва (адреси)

У частини киян у домівках немає води

Київводоканал проводить аварійний і плановий ремонт

Сьогодні, 5 листопада, у зв’язку з аваріями та плановими ремонтними роботами на мережі відсутнє холодне водопостачання у низці будинків у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт, тимчасово буде відсутнє водопостачання за такими адресами:

з 08:00 5 листопада до 07:00 6 листопада:

вул. Якутська, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 6, 6а, 8, 12, 14;

просп. Академіка Корольова, 7

Через пошкодження на мережі відсутнє холодне водопостачання за адресами:

вул. Раїси Окіпної, 5, 5А, 6

вул. Комунальна, 50

вул. Косенка, 83

вул. Марка Вовчка, 14

Крім того, з 3 листопада на час проведення аварійно-відновлювальних робіт тимчасово обмежено водопостачання з можливістю відсутності води на верхніх поверхах багатоповерхових житлових будинків по вулицях:

вул. Сокальська,

вул. Мукачівська,

перевулок Попова,

вул. Попова,

вул. Боровиковського,

вул. Казанська,

вул. Резервна,

вул. Автозаводська,

вул. Вишгородська.

Київводоканал приносить вибачення за тимчасові незручності.