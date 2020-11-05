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    Новини

    Вода зникла у будинках на шести вулицях Києва (адреси)

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    У частини киян у домівках немає води - Вода зникла у будинках на шести вулицях Києва (адреси)
    У частини киян у домівках немає води
    Фото з відкритих джерел

    Київводоканал проводить аварійний і плановий ремонт

    Сьогодні, 5 листопада, у зв’язку з аваріями та плановими ремонтними роботами на мережі відсутнє холодне водопостачання у низці будинків у Києві.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу. 

    Так, у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт, тимчасово буде відсутнє водопостачання за такими адресами:

    з 08:00 5 листопада до 07:00 6 листопада:

    • вул. Якутська, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 6, 6а, 8, 12, 14;
    • просп. Академіка Корольова, 7

    Через пошкодження на мережі відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • вул. Раїси Окіпної, 5, 5А, 6
    • вул. Комунальна, 50
    • вул. Косенка, 83
    • вул. Марка Вовчка, 14

    Крім того, з 3 листопада на час проведення аварійно-відновлювальних робіт тимчасово обмежено водопостачання з можливістю відсутності води на верхніх поверхах багатоповерхових житлових будинків по вулицях:

    • вул. Сокальська,
    • вул. Мукачівська,
    • перевулок Попова,
    • вул. Попова,
    • вул. Боровиковського,
    • вул. Казанська,
    • вул. Резервна,
    • вул. Автозаводська,
    • вул. Вишгородська.

    Київводоканал приносить вибачення за тимчасові незручності.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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