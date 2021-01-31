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    Події в Україні

    На кордоні з Польщею затримали українця, якого п’ять років розшукували за умисне вбивство

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    Українця, якого п&rsquo;ять років розшукують за умисне вбивство, затримали при спробі виїзду до Польщі - На кордоні з Польщею затримали українця, якого п’ять років розшукували за умисне вбивство
    Українця, якого п’ять років розшукують за умисне вбивство, затримали при спробі виїзду до Польщі
    Фото: ДПСУ

    40-річного українця з грудня 2015 року розшукують правоохоронці Львівщини за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 115 ККУ Умисне вбивство

    При спробі виїзду до Польщі прикордонники затримали українця, якого п’ять років розшукували за умисне вбивство.

    Про це інформує Держприкордонслужба.

    «Учора вночі в пункт пропуску Шегині прибув автобус польської реєстрації Львів – Вроцлав. Під час процедури паспортного контролю на документи одного з пасажирів спрацювала база даних прикордонників із поміткою – при виявленні затримати», – повідомили у ДПСУ.

    Прикордонники Львівського загону одразу затримали чоловіка та сповістили про це співробітників Нацполіції.

    Виявилося, що 40-річного українця з грудня 2015 року розшукують правоохоронці Львівщини за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 115 ККУ Умисне вбивство.

    «Чоловік, ймовірно думав, що про нього забули та вирішив місцем подальшого переховування обрати Польщу», – прокоментували прикордонники.

    Затриманого передано представникам Національної поліції.

    Теги: прикордонники Держприкордонслужба Львів вбивство документи
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