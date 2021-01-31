На кордоні з Польщею затримали українця, якого п’ять років розшукували за умисне вбивство
40-річного українця з грудня 2015 року розшукують правоохоронці Львівщини за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 115 ККУ Умисне вбивство
При спробі виїзду до Польщі прикордонники затримали українця, якого п’ять років розшукували за умисне вбивство.
Про це інформує Держприкордонслужба.
«Учора вночі в пункт пропуску Шегині прибув автобус польської реєстрації Львів – Вроцлав. Під час процедури паспортного контролю на документи одного з пасажирів спрацювала база даних прикордонників із поміткою – при виявленні затримати», – повідомили у ДПСУ.
Прикордонники Львівського загону одразу затримали чоловіка та сповістили про це співробітників Нацполіції.
Виявилося, що 40-річного українця з грудня 2015 року розшукують правоохоронці Львівщини за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 115 ККУ Умисне вбивство.
«Чоловік, ймовірно думав, що про нього забули та вирішив місцем подальшого переховування обрати Польщу», – прокоментували прикордонники.
Затриманого передано представникам Національної поліції.