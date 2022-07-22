У Києві правоохоронці затримали чоловіка за трансфер призовників (фото)

Організатора схеми затримали під час зустрічі з «клієнтом» та отримання від нього $800

Свої послуги зловмисник оцінив у сумі 1,6 тис. євро з людини

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва викрито 34-річного мешканця Київської області, який організував незаконну схему переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно із матеріалами кримінального провадження, чоловік пропонував громадянам, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії воєнного стану, організувати безперешкодний перетин кордону України на підставі документів про нібито навчання у вищих навчальних закладах Республіки Польща.

Зловмисник виготовляв пакет підроблених документів про нібито навчання у навчальних закладах іноземних держав, зокрема студентські квитки та документи про зарахування особи у закордонному закладі освіти. На підставі цих документів особи, які намагалися ухилитися від мобілізації, безперешкодно могли перетнути кордон України.

Свої послуги зловмисник оцінив у сумі 1,6 тис. євро з людини.

Зокрема, за такою схемою чоловік збирався переправити через державний кордон України громадянина призовного віку.

У ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримали під час зустрічі з «клієнтом» та отримання від нього $800.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Як повідомлялося, в Одесі викрили чоловіка, який переправляв військовозобов’язаних за кордон у прихованому відсіку мікроавтобуса.