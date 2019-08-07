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    Мешканець Київщини у боротьбі за спадщину погрожував підірвати родичів

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    Чоловік зробив муляж вибухівки (фото ілюстративне) - Мешканець Київщини у боротьбі за спадщину погрожував підірвати родичів
    Чоловік зробив муляж вибухівки (фото ілюстративне)

    Чоловік вимагав від родичів 30 тис. грн

    Житель Переяслав-Хмельницького району надіслав родичам СМС із погрозами підірвати їх, якщо йому не віддадуть 30 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Чоловік тероризував свою рідню вже упродовж двох років.

    «Його тривала боротьба за частину спадщини переросла у ненависть, що могла б обернутися трагедією. Він погрожував не лише пошкодженням майна, а й навіть вбивством. Більше того, зловмисник виготовив предмет, зовні схожий на вибуховий пристрій, та такий «подарунок» прикріпив на металеві ворота гаража. Небезпечний предмет мав вигляд пакета з-під соку, до якого було примотано телефон із дротами. Віднайшовши його, перелякані господарі одразу викликали працівників поліції. На щастя, виявилося, що це був муляж», - розповіли в поліції.

    Вимагача затримали працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції.  

    Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Нагадаємо, 23 липня затримано чоловіка, який погрожував підірвати гранату на центральній площі Фастова.

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