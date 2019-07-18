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    У день виборів ще одна станція столичного метро відмовиться від жетонів

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    У день виборів ще одна станція столичного метро відмовиться від жетонів

    Сьогодні вже три станції в одному зі своїх вестибюлів відмовилися від жетонів

    У Києві станція метро «Позняки» наступною після «Нивок», «Теремків» та «Іподрому» відмовиться від жетонів в одному вестибюлі.

    Про це повідомила речниця КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон, передають «Українські новини».

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    «Сьогодні вже три станції в одному зі своїх вестибюлів відмовилися від жетонів: «Нивки», «Іподром» і «Теремки». Наступною станцією, у вестибюлі якої виводяться жетони, буде «Позняки», - сказала вона.

    За її словами, один з вестибюлів на «Позняках» перестане продавати і приймати жетони з 21 липня - там будуть прийматися тільки сучасні засоби оплати проїзду.

    Макогон зазначила, що метрополітен проводить моніторинг, на яких станціях жетонами користуються менше всього.

    «Ми бачимо, що люди активно почали закуповувати картки метро або оплачувати проїзд банківськими картками», - сказала вона.

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