Метрополітен попередив про можливі обмеження в роботі через концерт Kiss у Києві



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Ввечері 16 червня можливе обмеження на вхід на станціях «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого»

У неділю, 16 червня, у зв’язку із проведенням концерту на НСК «Олімпійський» можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен» у соцмережі Facebook.

«Після закінчення концерту, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід на станціях «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», - зазначили в метрополітені.

Повідомляється, що відповідні заходи застосовуються з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Як відомо, 16 червня на НСК «Олімпійський» відбудеться концерт американського гурту Kiss.

Нагадаємо, 29 травня на станціях Київського метрополітену почали відключати автомати для продажу жетонів. Метрополітен планує остаточно відмовитись від жетонів до 30 жовтня 2019 року.