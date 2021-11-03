Мільярдери Гереги придбали новенький вертоліт. Ціна такого стартує від $10 млн (фото)

Інформація про обновку з’явилася у реєстрі цивільних повітряних суден України

ТОВ «Епіцентр К», яке контролюється народним депутатом Олександром Герегою та його дружиною Галиною, стало власником вертольота Bell 429, 2021 року випуску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості Державного реєстру цивільних повітряних суден України.

Компанія Герег отримала реєстраційне посвідчення на вказане повітряне судно 20 серпня цього року.

Дані з реєстру цивільних повітряних суден

До прикладу, за даними одного з сайтів російського дилера гелікоптерів, вартість вертольота Bell 429 стартує від $9,5 млн.

Крім цього, зазначається, що у vip-комплектації Bell 429 передбачено чотири місця. Також є багажне відділення, яке зможе вмістити достатню кількість багажу.

Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що ще у 2015-2016 роках Олександр Герега разом зі своїм колишнім підлеглим і тодішнім нардепом Андрієм Шиньковичем пересувалися у Хмельницькій області гелікоптерами. Це вертольоти Bell-407 (UR-CLM) і Bell-407 (UR-PTW).

Bell-407 (UR-CLM) перебуває в експлуатації ТОВ «Авіакомпанія «Промінтерсервіс». Це підприємство заснували кияни Надія Вишнякова, Ілля Беспалов, Валерія Беспалова, Катерина Беспалова, ТОВ «Скай Інтернешнл» (Естонія).

Bell-407 (UR-PTW) нині належить фірмі «Узлісся» (Львівська область), яку контролює екснардеп від ВО «Свобода» Ігор Кривецький.

Додамо, що днями ЗМІ оприлюднили розслідування, яким з’ясували, що з п’яти літаків, що потрапили під санкції Ради національної безпеки й оборони України, чотири літаки продовжують літати за межами нашої країни, три літаки змінили реєстрацію і лише один літак, яким користувався Віктор Медведчук, стоїть в Україні.

У цій же публікації наголошується, що українські олігархи володіють літаками, які коштують десятки мільйонів доларів. Окрім вартості самого літака, додатково щонайменше у мільйон доларів на рік обходиться і обслуговування кожного такого борту. Тому такі коштовні речі як літак у більшості випадків реєструють на фірми, а не на особу, і на іноземні, здебільшого офшорні, фірми, а не на українські.