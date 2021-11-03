  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Мільярдери Гереги придбали новенький вертоліт. Ціна такого стартує від $10 млн (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Компанія Герег отримала реєстраційне посвідчення на вказане повітряне судно 20 серпня. - Мільярдери Гереги придбали новенький вертоліт. Ціна такого стартує від $10 млн (фото)
    Компанія Герег отримала реєстраційне посвідчення на вказане повітряне судно 20 серпня.
    фото: Главком

    Інформація про обновку з’явилася у реєстрі цивільних повітряних суден України

    ТОВ «Епіцентр К», яке контролюється народним депутатом Олександром Герегою та його дружиною Галиною, стало власником вертольота Bell 429, 2021 року випуску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості Державного реєстру цивільних повітряних суден України.

    Компанія Герег отримала реєстраційне посвідчення на вказане повітряне судно 20 серпня цього року.

    Дані з реєстру цивільних повітряних суден
    Дані з реєстру цивільних повітряних суден

    До прикладу, за даними одного з сайтів російського дилера гелікоптерів, вартість вертольота Bell 429 стартує від $9,5 млн.

    Крім цього, зазначається, що у vip-комплектації Bell 429 передбачено чотири місця. Також є багажне відділення, яке зможе вмістити достатню кількість багажу.

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Нагадаємо, що ще у 2015-2016 роках Олександр Герега разом зі своїм колишнім підлеглим і тодішнім нардепом Андрієм Шиньковичем пересувалися у Хмельницькій області гелікоптерами. Це вертольоти Bell-407 (UR-CLM) і Bell-407 (UR-PTW).

    Bell-407 (UR-CLM) перебуває в експлуатації ТОВ «Авіакомпанія «Промінтерсервіс». Це підприємство заснували кияни Надія Вишнякова, Ілля Беспалов, Валерія Беспалова, Катерина Беспалова, ТОВ «Скай Інтернешнл» (Естонія).

    Bell-407 (UR-PTW) нині належить фірмі «Узлісся» (Львівська область), яку контролює екснардеп від ВО «Свобода» Ігор Кривецький.

    Додамо, що днями ЗМІ оприлюднили розслідування, яким з’ясували, що з п’яти літаків, що потрапили під санкції Ради національної безпеки й оборони України, чотири літаки продовжують літати за межами нашої країни, три літаки змінили реєстрацію і лише один літак, яким користувався Віктор Медведчук, стоїть в Україні.

    У цій же публікації наголошується, що українські олігархи володіють літаками, які коштують десятки мільйонів доларів. Окрім вартості самого літака, додатково щонайменше у мільйон доларів на рік обходиться і обслуговування кожного такого борту. Тому такі коштовні речі як літак у більшості випадків реєструють на фірми, а не на особу, і на іноземні, здебільшого офшорні, фірми, а не на українські.

    Читайте також: Галина Герега купила квартиру в Києві за 21,5 млн грн
    Теги: політ політика вертоліт Олександр Герега
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мільярдери Гереги придбали новенький вертоліт. Ціна такого стартує від $10 млн (фото)