Мільйони гривень за евакуацію київських авто йдуть фіктивним маріупольським фірмам



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Фото: Наші гроші За повернення автомобіля у столиці власнику доведеться заплатити компанії «Вейп Естейр» понад 1500 грн

За понад півроку маріупольська компанія «Вейп Естейр» зібрала зі столичних водіїв майже 7 млн грн за примусову евакуацію автомобілів

ТОВ «Вейп Естейр», яке без конкурсу і власних евакуаторів отримало монополію на ринку примусової евакуації столичних машин, за півроку зібрало з водіїв майже 7 мільйонів гривень. Більше половини з цієї суми компанія перерахувала далі на пов’язані маріупольські фірми.

Примусова евакуація машин відбувається за рішенням поліції через порушення правил дорожнього руху, зокрема, паркування, або через потрапляння у ДТП. За повернення автомобіля у столиці власнику доведеться заплатити компанії «Вейп Естейр» понад 1500 грн. Це майже в три рази вище за ринкові розцінки на послуги евакуаторів (у середньому 600 грн).

Для здійснення евакуації маріупольська «Вейп Естейр» наймає справжні столичні компанії-перевізники і оплачує їхні послуги за ринковими цінами, пише Bihus.info.

Ця фірма стала монопольним збирачем грошей за примусову евакуацію столичних машин за рішенням ДП МВС «Інформ-Ресурси» у лютому 2018. Відтоді за понад півроку вона зібрала з водіїв майже 7 млн грн. З них лише 3 млн пішли на оплату послуг перевізників. Ще майже 4 млн грн виявилися монопольною накруткою за «повітря».

Ці кошти ТОВ «Вейп Естейр» перерахувало на рахунки дванадцяти своїх маріупольських «близнюків». Усі вони, як і «Вейп-Естейр», вказують головним видом діяльності неспеціалізовану оптову торгівлю. Три фірми засновані тими ж людьми, що заснували і ТОВ «Вейп Естейр». Це мешканець Вінницької області Максим Ядак і киянка Надія Матюшко, яка розшукувала роботу на 10 тисяч гривень.

Журналісти Bihus.info знайшли будинок колишньої співвласниці «Вейп Естейр» і поспілкувалися з її батьком. Чоловік стверджує, що його донька не може бути власницею численних компаній у Маріуполі. Отже маріупольські компанії, де розчинилися майже чотири мільйонів «монопольної накрутки», мають ознаки фіктивності.

Керівництво ДП МВС «Інформ-Ресурси» відмовляється пояснити, яким чином вони без конкурсу обрали своїм монопольним партнером у Києві саме компанію «Вейп Естейр», яка навіть не має власних евакуаторів. Також ДП відмовилось надати журналістам угоду із ТОВ «Вейп Естейр», де визначені її обов’язки.

Нагадаємо, 22 серпня міг відбутися конкурс на обрання нового евакуаційного партнера ДП МВС у Києві, однак дрібне оголошення про нього було розміщено лише в одному з численних випусків видання «Голос України». Відтак на конкурс не прийшов жоден учасник. За умовами конкурсу, перемогти могла б лише компанія, що може підтвердити наявність кваліфікованих працівників та евакуаторів.