Температура води в Дніпрі побила 14-річний рекорд

Попередній температурний рекорд у Дніпрі був зафіксований 22 липня 2010 року

Максимальна температура води у Дніпрі перевищила попередній максимум на 0,4 градуса

Вчора, 16 липня, максимальна температура води у Дніпрі досягла 29 градусів вище нуля. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними спостережень гідрологічної станції Київ, максимальна температура води у Дніпрі перевищила попередній максимум на 0,4 градуса, що був зафіксований 22 липня 2010 року і становив 28,6 градуса вище нуля.

Нагадаємо, аномальні липневі температури, які вже зафіксовані як рекордні у більшості областей, спровоковані найімовірніше кліматичними змінами. Аналіз наявних даних говорить про зростання показника індексу зміни клімату

Україна потерпає від температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення від норми температури повітря.

Як повідомлялося, 11 липня в Києві на тлі спеки в Україні зафіксували три температурні рекорди. Зокрема, максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року.