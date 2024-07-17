Головна Київ Новини
search button user button menu button

Температура води в Дніпрі побила 14-річний рекорд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Температура води в Дніпрі побила 14-річний рекорд
Попередній температурний рекорд у Дніпрі був зафіксований 22 липня 2010 року
фото з відкритих джерел

Максимальна температура води у Дніпрі перевищила попередній максимум на 0,4 градуса

Вчора, 16 липня, максимальна температура води у Дніпрі досягла 29 градусів вище нуля. Про це повідомляє  Центральна геофізична обсерваторія.

За даними спостережень гідрологічної станції Київ, максимальна температура води у Дніпрі перевищила попередній максимум на 0,4 градуса, що був зафіксований 22 липня 2010 року і становив 28,6 градуса вище нуля.

Нагадаємо, аномальні липневі температури, які вже зафіксовані як рекордні у більшості областей, спровоковані найімовірніше кліматичними змінами. Аналіз наявних даних говорить про зростання показника індексу зміни клімату

Україна потерпає від температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення від норми температури повітря.

Як повідомлялося, 11 липня в Києві на тлі спеки в Україні зафіксували три температурні рекорди. Зокрема, максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року.

Читайте також:

Теги: річка Дніпро Київ столиця спека рекорд погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З полудня і до 17:00 з вівторка по п'ятницю доведеться призупинити роботи, зокрема, будівельникам, постачальникам продуктів харчування та кур’єрам
Греція ввела обмеження на роботу через аномальну спеку
Сьогодні, 08:41
Стародавнє місто Ефес прийматиме туристів вночі
Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу
Вчора, 08:46
Навчаня триває близько 10 місяців
Скільки жінок хочуть працювати машиністом у метро: відповідь метрополітену
11 липня, 08:45
Росія своїм ракетним ударом пошкодила приміщення та обладнання радіологічного центру лікарні
Ракетний удар по «Охматдиту». Україна звернулася до МАГАТЕ із закликом
9 липня, 17:22
Рекордна спека в Україні: де вже наступного тижня очікується до 40-41°
Рекордна спека в Україні: де вже наступного тижня очікується до 40-41°
5 липня, 15:27
Невеликий дощ і гроза у низці областей: прогноз погоди на 5 липня
Невеликий дощ і гроза у низці областей: прогноз погоди на 5 липня
5 липня, 04:54
Дощі і грози, подекуди сильна спека: прогноз погоди на 2 липня
Дощі і грози, подекуди сильна спека: прогноз погоди на 2 липня
2 липня, 04:46
1 липня вдень у західних областях пройдуть грози
Зливи та сильні пориви вітру в частині областей: погода на 1 липня
1 липня, 05:45
Зловмисниці загрожує до п'яти років позбавлення волі
Наруга над могилами воїнів у Києві. Правоохоронці розпочали розслідування
20 червня, 12:24

Новини

Температура води в Дніпрі побила 14-річний рекорд
Температура води в Дніпрі побила 14-річний рекорд
На Київ та область суне негода
На Київ та область суне негода
У Києві спостерігається погіршення якості повітря
У Києві спостерігається погіршення якості повітря
У Києві жінка і двоє чоловіків дурили лікарів, щоб отримати наркотичні ліки
У Києві жінка і двоє чоловіків дурили лікарів, щоб отримати наркотичні ліки
«Охматдит» частково відновив роботу після російської ракетної атаки 8 липня (фото)
«Охматдит» частково відновив роботу після російської ракетної атаки 8 липня (фото)
У столиці в окремих районах іде життєдайний дощ (фото, відео)
У столиці в окремих районах іде життєдайний дощ (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
9368
Економічний комітет Ради викликав «на килим» міністра енергетики
8136
Кого з 17 липня затримуватиме поліція: відповідь Міноборони
6923
Штрафи для «ухилянтів» із 17 липня: Міноборони повідомило механізм
6190
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5646
Медведчук написав Трампу про неймовірні можливості Зеленського

Новини

Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Вчора, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Вчора, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua