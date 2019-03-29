Минулого року до поліції Києва надійшло 8,5 тис. скарг щодо домашнього насильства



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У Києві система допомоги жертвам насильства досить розгалужена

У Києві у 2018 році до поліції надійшло 8445 звернень щодо домашнього насильства. З них 5764 – від жінок, 2631 звернення від чоловіків та 50 – від дітей. Про таку невтішну статистику йшлося під час засідання Київської міської координаційної ради з питань запобігання домашньому насильству, ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми.

«Домашнє насильство залишається досить серйозним та актуальним питанням, що вимагає об’єднання дій як міської влади і правоохоронних органів, так і громадських та міжнародних організацій. Міська система допомоги жертвам насильства досить розгалужена, у Києві діє міський Центр роботи з жінками та Центр соціально-психологічної допомоги, що надають притулок постраждалим. Крім того, функціонують 6 районних Центрів у справах сім’ї та жінок», – зазначила заступник голови КМДА Марина Хонда.

Разом із тим, вона зауважила, що ця система допомоги має бути максимально спрощена, щоб особа змогла швидко отримати необхідну допомогу. Не менш важливим є поінформованість потенційних жертв чи тих, хто вже постраждав від насилля, про діяльність таких центрів.

«Сьогодні є велика кількість телефонних номерів та «гарячих ліній» для допомоги жертвам насильства – це може дезорієнтувати людину. Наше завдання – максимально спростити механізм допомоги, зробити так, щоб громадянин, який стикається з насильством, міг отримати первинну консультацію за єдиним номером. Далі фахівці мають направити людину у відповідний центр для отримання психологічної, юридичної допомоги чи до притулку за необхідності», – сказала Хонда.

Вона додала, що, на жаль, люди часто не знають, що в них є можливість отримати допомогу в цих установах. Крім того, процедура, яка дозволяє потрапити до притулку, досить складна. Адже спочатку необхідно викликати поліцію, зафіксувати факт побиття, оформити різні довідки тощо. Саме тому існує необхідність максимального спрощення кількості формальних вимог.

Зазначимо, у столиці працює телефон довіри: 489-44-48. За цим номером можна отримати кваліфіковану анонімну безкоштовну інформаційно-консультативну допомогу з соціально-психологічних та інших питань, отримати інформацію про діяльність Київського міського центру роботи з жінками.