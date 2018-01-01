Минулого року київським метрополітеном скористалися майже 500 мільйонів пасажирів

Найбільш завантаженою у 2017 році була станція «Лісова»

За 2017 рік Київський метрополітен перевіз 498 мільйонів 400 тисяч пасажирів, повідомляє прес-служба комунального підприємства. Це на 2,8% більше, ніж попереднього року. Найбільш завантаженою вже традиційно стала станція «Лісова». За рік нею скористалося більше 21,4 млн киян та гостей столиці. Найменший попит на червоній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станція метро "Золоті ворота"

Найбільш завантаженою у 2017 році була станція «Лісова»

За 2017 рік Київський метрополітен перевіз 498 мільйонів 400 тисяч пасажирів, повідомляє прес-служба комунального підприємства. Це на 2,8% більше, ніж попереднього року.

Найбільш завантаженою вже традиційно стала станція «Лісова». За рік нею скористалося більше 21,4 млн киян та гостей столиці.

Найменший попит на червоній лінії у станції «Дніпро». Вона прийняла 986,5 тис. пасажирів. Загалом ця лінія з 18 станцій перевезла 208,1 млн людей.

Другою за завантаженістю залишається синя лінія. Так, минулого року нею скористалося 172,6 млн пасажирів. Максимальний пасажиропотік тут спостерігався на станції «Мінська» (понад 17 млн за рік), мінімальний – «Поштова площа» (4,3 млн).

Зеленою лінією за рік проїхалося майже 117,7 млн киян та гостей столиці. Найбільші пасажиропотоки на станціях «Лук’янівська» (14,6 млн) та «Позняки» (14,1 млн), найменше на цій лінії користуються «Червоним хутором» (1,6 млн).