Минулого року на оренді комунального майна Київ заробив майже півмільярда гривень



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Надходження орендної плати збільшилися на 30% в порівнянні з 2017 роком

За 2018 рік до бюджету Києва за оренду комунального майна надійшло майже 430 мільйонів гривень.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак під час прямого ефіру на ТРК «Київ».

За його словами, в минулому році надходження орендної плати на рахунки балансоутримувачів збільшилися на 30% в порівнянні з 2017 роком.

«З точки зору економічної ефективності місто завершило рік дуже успішно - у нас істотне зростання надходжень і в той же час заборгованість по орендній платі відсутня або незначна. Станом на 1 березня вже укладено майже 6,5 тисяч договорів», - розповів Слончак.

Особливим попитом користуються приміщення в центральних районах столиці.

У КМДА зазначили, що кожне приміщення повинно працювати на територіальну громаду міста. Якщо спростити механізми укладання договорів оренди за комунальне майно, ця сфера може стати більш ефективною.

Як повідомлялося, у Києві відбулися перші аукціони з продажу трьох об’єктів малої приватизації в електронній системі ProZorro. Після підписання договорів купівлі-продажу бюджет Києва отримає майже 10 мільйонів гривень.

Джерело: 44.ua