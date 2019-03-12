Минулого року столиця повернула у комунальну власність 15 об’єктів



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Київ через суди повертає незаконно привласнені міські об'єкти

Із 2015 до 2018 року було витребувано у комунальну власність територіальної громади Києва 26 об’єктів

У 2018 році Київ витребував в комунальну власність 15 міських об’єктів. Повернення об’єктів є довготривалим виснажливим процесом, попри це місто докладає максимум зусиль, аби «відвойовувати» комунальне майно, незаконно привласнене за попередньої влади. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

За його словами, із 2015 до 2018 року було витребувано у комунальну власність територіальної громади міста Києва 26 об’єктів, у тому числі, у 2018 році – 15 об’єктів. У більшості випадків вибуття об’єктів з комунальної власності відбулося з причини незаконної реєстрації речового права приватної власності на об’єкти комунального майна за підробленими документами.

«Є дуже багато тяжких історій, коли роками шахраї затягують справи, перепродають між собою за фіктивними документами майно, навіть отримують підробні документи від судів із непідконтрольних територій. Однак кожну таку справу Департамент комунальної власності тримає під контролем. Нещодавно успішно закінчилася історія з лабораторним корпусом на вулиці Естонській, 3, який мали передати місту ще у 2010 році. Так, після спланованого банкрутства забудовника громада міста могла залишитися ні з чим. Однак наразі цю справу після довгих років було успішно закрито на користь міста і громади», – резюмував Слончак.