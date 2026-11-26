На час проведення ремонту проїзд транспорту на Набережному шосе обмежуватимуть однією смугою

Із 26 до 28 листопада у Печерському районі столиці частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

За інформацією комунальників, фахівці Печерського ШЕУ ремонтуватимуть дощову каналізацію. Роботи триватимуть на ділянці від мосту Метро до транспортної розв’язки мосту Патона.

Обмеження діятимуть щодня з 8:00 до 20:00.

На час проведення ремонту проїзд транспорту на цій ділянці обмежуватимуть однією смугою.

На Набережному шосе у Києві на три дні обмежать рух транспорту інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 30 листопада частково обмежено рух вулицею Милославською в Деснянському районі столиці. Роботи проводитимуть у межах капітального ремонту вулиці Милославської, що розпочався 1 липня 2026 року. Під час наступного етапу робіт оновлюватимуть ділянку від проспекту Червоної Калини до вулиці Миколи Закревського.

Також до 30 листопада частково обмежуватимуть рух вулицею Богдана Хмельницького у Шевченківському районі столиці.

Причина обмежень – аварійний стан дорожнього покриття на ділянці протяжністю близько 300 метрів – від будинку № 54 на вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського.