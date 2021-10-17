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    В Україні за добу проти коронавірусу вакцинували понад 82 тисячі людей

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    Загалом в Україні зробили вже 14390358 щеплень - В Україні за добу проти коронавірусу вакцинували понад 82 тисячі людей

    Загалом в Україні зробили вже 14390358 щеплень

    Фото з відкритих джерел

    Протягом доби працювали 643 мобільні бригади з імунізації, 2106 пунктів щеплення та 378 центрів вакцинації

    В Україні протягом доби 16 жовтня вакцинували понад 82 тисячі людей. Про це свідчать дані МОЗ.

    Протягом суботи зробили 82200 ковід-щеплень. Першу дозу отримали 48646 українців, а закінчили вакцинацію, отримавши другу дозу – 34154 людини.

    Протягом доби працювали 643 мобільні бригади з імунізації, 2106 пунктів щеплення та 378 центрів вакцинації населення.

    Зокрема, людей вакцинували препаратами Pfizer (Comirnaty) – 48242, Sinovac (CoronaVac) – 21038 та AstraZeneca – 13520.

    Від початку вакцинальної кампанії ковід-щеплення вже отримали 7922415 людей. З них першу дозу отримали 7922413 людей, а повністю імунізовані – 6467945 людей (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

    Загалом в Україні зробили 14390358 щеплень.

    У МОЗ нагадують, що 97% госпіталізованих із коронавірусом людей у вересні були невакциновані, з огляду на це закликають громадян робити щеплення.

    Нагадаємо, станом на 17 жовтня, в Україні зафіксовано 11288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1086, медпрацівників – 154. Також за минулу добу госпіталізовано – 4747 осіб, летальних випадків – 219, одужало – 3541 особа.

    Теги: щеплення вакцинація населення коронавірус
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    В Україні за добу проти коронавірусу вакцинували понад 82 тисячі людей