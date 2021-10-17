В Україні за добу виявлено 11288 нових хворих на Covid-19

Минулої доби від коронавірусу в Україні померло 219 осіб

Минулої доби госпіталізували 4747 осіб

Станом на 17 жовтня, в Україні зафіксовано 11288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1086, медпрацівників – 154. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4747 осіб;

летальних випадків – 219;

одужало – 3541 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2635170 осіб;

одужало – 2325997 осіб;

летальних випадків – 60633;

проведено ПЛР-тестувань – 13557776.

Напередодні, 16 жовтня, 82200 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 48646 людей, повністю імунізовані – 34154 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7922415 людей, з них отримали одну дозу – 7922413 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6467945 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14390358 щеплень.

97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.