В Україні за добу виявлено 11288 нових хворих на Covid-19
Минулої доби від коронавірусу в Україні померло 219 осіб
Минулої доби госпіталізували 4747 осіб
Станом на 17 жовтня, в Україні зафіксовано 11288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1086, медпрацівників – 154. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4747 осіб;
- летальних випадків – 219;
- одужало – 3541 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2635170 осіб;
- одужало – 2325997 осіб;
- летальних випадків – 60633;
- проведено ПЛР-тестувань – 13557776.
Напередодні, 16 жовтня, 82200 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 48646 людей, повністю імунізовані – 34154 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7922415 людей, з них отримали одну дозу – 7922413 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6467945 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14390358 щеплень.
97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.