  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    В Україні за добу виявлено 11288 нових хворих на Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Минулої доби від коронавірусу в Україні померло 219 осіб - В Україні за добу виявлено 11288 нових хворих на Covid-19

    Минулої доби від коронавірусу в Україні померло 219 осіб

    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби госпіталізували 4747 осіб

    Станом на 17 жовтня, в Україні зафіксовано 11288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1086, медпрацівників – 154. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 4747 осіб;
    • летальних випадків – 219;
    • одужало – 3541 особа.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2635170 осіб;
    • одужало – 2325997 осіб;
    • летальних випадків – 60633;
    • проведено ПЛР-тестувань – 13557776.

    Напередодні, 16 жовтня, 82200 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 48646 людей, повністю імунізовані – 34154 людини.

    245509759_1973285709501191_6194366756643901729_n

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7922415 людей, з них отримали одну дозу – 7922413 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6467945 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14390358 щеплень.

    97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

    Читайте також: Херсонщина у «червоній» зоні. Область кличе на роботу медиків, обіцяє житло
    Теги: хвороби епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні за добу виявлено 11288 нових хворих на Covid-19