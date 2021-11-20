У Києві на меблевому підприємстві верстатом вбило двох робітників

У Києві двоє чоловіків загинули на виробництві

Одному чоловікові розбило голову, другому - розчавило нижню частину тіла

У Солом'янському районі Києва на підприємстві з виготовлення кухонних столів у п'ятницю, 19 листопада, виробничий верстат вийшов з ладу та впав на двох робітників: чоловіки загинули. Про це повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Зазначається, що підприємство знаходиться на території колишнього склозаводу на вулиці Олекси Тихого.

У результаті події одному з робітників розбило голову, другому – розчавило нижню частину тіла.

Травми обох чоловіків виявилися смертельними.

До слова, раніше повідомлялося, що на Одещині побутовий прилад вбив дитину струмом.

Раніше у Тернополі на зупинці громадського транспорту восьмирічна дівчинка отримала ураження струмом, коли торкнулася автомата з іграшками.

А у Львові дівчина травмувалася, роблячи селфі на даху цистерни потяга. Потерпілу госпіталізували в реанімацію, у неї опіки 70% тіла

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