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    Кличко пірнув в ополонку (фото, відео)

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    Київський міський голова Віталій Кличко занурився в ополонку - Кличко пірнув в ополонку (фото, відео)
    Київський міський голова Віталій Кличко занурився в ополонку
    Фото: пресслужба мера Києва

    Кличко привітав українців зі святом Водохреща

    Сьогодні, 19 січня, вранці мер Києва Віталій Кличко пірнув у ополонку в затоці біля парку Дружби народів та привітав українців зі святом Водохреща.

    Відео купання Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    «Температура повітря – мінус 19, води – плюс три. Без підготовки краще не пірнати. Зі святом Водохреща вас! Бережіть себе, будь ласка!» – сказав Кличко, випірнувши з ополонки.

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    Кличко пірнув в ополонку (фото, відео)
    Кличко пірнув в ополонку (фото, відео)
    Кличко пірнув в ополонку (фото, відео)
    Кличко пірнув в ополонку (фото, відео)
    Кличко пірнув в ополонку (фото, відео)

    Раніше Православна церква України пояснила, що обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів.

    Рятувальники нагадали правила безпечного святкування:

    • занурюватися (купатися) треба в спеціально обладнаних місцях біля берега під наглядом рятувальників та медичних працівників;
    • перед купанням необхідно розігріти тіло;
    • занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку;
    • не перебувайте в ополонці більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;
    • якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;
    • після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і одягніть сухий одяг;
    • для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або узвару.

    19 січня під час святкування Водохреща на станції «Гідропарк» буде відкрито другий вихід. 

    Дивіться список локацій для пірнання в ополонку на Водохреще в Києві.

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    Теги: Віталій Кличко Київ Свято Водохреща
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