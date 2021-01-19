Кличко пірнув в ополонку (фото, відео)

Кличко привітав українців зі святом Водохреща

Сьогодні, 19 січня, вранці мер Києва Віталій Кличко пірнув у ополонку в затоці біля парку Дружби народів та привітав українців зі святом Водохреща.

Відео купання Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Температура повітря – мінус 19, води – плюс три. Без підготовки краще не пірнати. Зі святом Водохреща вас! Бережіть себе, будь ласка!» – сказав Кличко, випірнувши з ополонки.

Раніше Православна церква України пояснила, що обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів.

Рятувальники нагадали правила безпечного святкування:

занурюватися (купатися) треба в спеціально обладнаних місцях біля берега під наглядом рятувальників та медичних працівників;

перед купанням необхідно розігріти тіло;

занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку;

не перебувайте в ополонці більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;

якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;

після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і одягніть сухий одяг;

для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або узвару.

19 січня під час святкування Водохреща на станції «Гідропарк» буде відкрито другий вихід.

Дивіться список локацій для пірнання в ополонку на Водохреще в Києві.

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