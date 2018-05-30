Міжнародні велозмагання на три дні перекриють столичні дороги

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Велозмагання проходитимуть у Києві з 1 по 3 червня

У Києві три дні триватимуть міжнародні змагання «Race Horizon Park» з велосипедного спорту на шосе, присвячені Дню Києва. 20 чоловічих команд, 8 жіночих - на гонку в Києві зберуться спортсмени з 14 країн. Найбільш представницька команда України, - 5 чоловічих колективів і три жіночих.

З 1 по 3 червня через змагання змінить роботу наземний пасажирський транспорт загального користування та перекриють рух за маршрутами проходу велоколон.

1 червня з 10:00 до 14:00 міжнародні змагання з велосипедного спорту «Horizon Park Race For Peace» за маршрутом: Національний виставковий центр (старт) – проспект Академіка Глушкова – Одеська площа – вул. Академіка Заболотного –вул. Івана Сірка–

вул. Васильківська(фініш).

2 червня з 08:00 до 12:00 міжнародні змагання з велосипедного спорту «Horizon Park Woman Challenge» за маршрутом: вул. Хрещатик(старт) – бул. Т. Шевченка – пл. Перемоги – проспект Перемоги – м Нивки (розворот) – проспект Перемоги – пл. Перемоги – бул. Т. Шевченка – вул. Хрещатик (до перехрестя з вул. Михайлівська) – Майдан Незалежності(фініш).

2 червня з 13:00 до 16:00 міжнародні змагання з велосипедного спорту «Horizon Park Race Maidan» за маршрутом: вул. Хрещатик (старт) – бул. Т. Шевченка – пл. Перемоги – проспект Перемоги – м Нивки (розворот) – проспект Перемоги – пл. Перемоги – бул. Т. Шевченка – вул. Хрещатик (до перехрестя з вул. Михайлівська) – Майдан Незалежності (фініш).

2 червня з 16:00 до 17:00 відкритий чемпіонат міста Києва з велосипедного спорту в гонці крітеріум за маршрутом: вул. Хрещатик(старт) – перехрестя вул. Хрещатик та вул. Богдана Хмельницького (розворот) – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності (фініш).

3червня з 08:00 до 17:00 міжнародні змагання з велосипедного спорту «Horizon Park Classic» за маршрутом: вул. М. Грінченка (старт) – вул. Кіровоградська – проспект. Лобановського – вул. Головка – Протасів Яр – вул. М. Грінченка (фініш).

Нагадаємо, 3 червня буде обмежено рух транспорту під час «Пробігу під каштанами».

Джерело: Вечірній Київ