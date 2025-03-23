У п'ятьох районах столиці впали уламки дронів: зайнялись пожежі (відео)

У столичній багатоповерхівці зайнялась пожежа на верхніх поверхах через атаку дронів

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У ніч на 23 березня росіяни здійснили чергову атаку на Київ. У чотирьох районах столиці впали уламки ворожих дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на столичну владу.

Дніпровський район

У Дніпровському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника на багатоквартирний будинок. Пожежа через ворожу атаку зайнялась на верхніх поверхах будинку. На місці працюють екстрені служби.

У цьому районі зафіксовано ще одне падіння уламків на 20 поверсі житлового будинку.

Подільський район

У Подільському районі через падіння уламків сталось загорання на 20 поверсі багатоквартирного будинку. Також у цьому ж районі сталось займання на 16 поверсі багатоквартирного будинку вже за іншою адресою. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Всі служби на місцях.

Деснянський район

У Деснянському районі зафіксовано також падіння уламків. Зайнялась пожежа на відкритій місцевості. На міці працюють екстрені служби.

Голосіївський район

У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків у промзону. Попередньо, без постраждалих. Екстрені служби на місці.

Шевченківський район

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль. Інформація уточнюється, на місцях працюють всі служби.

Також місцеві пабліки повідомляють про пожежу у передмісті Києва. Зазначається, що у Святошинському районі теж впали уламки ворожого дрону.

До слова, сигнал тривоги у столиці оголосили о 20:39. О 21:17 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня росіяни атакували Київ та область дронами. Внаслідок падіння уламків у передмісті столиці загорілась суха трава.

Повідомляється, що у Бучанському районі під Києвом палає поле через падіння уламків ворожого безпілотника. На місці працюють пожежники, які намагаються локалізувати займання.