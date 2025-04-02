У столиці функціонує 21 комунальний театр. Чи знали про це кияни?

Департамент культури КМДА відзвітував про своє господарство

Комісія з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Київської міської ради затвердила звіт Департаменту культури КМДА щодо виконання міської цільової програми «Столична культура: 2022–2024 роки» за підсумками 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву депутатки Київради, голови постійної комісії Вікторії Мухи.

Як зазначила депутатка, у 2024 році мережа комунальних закладів культури Києва охоплювала 21 театр, 15 музеїв, Міську галерею «Лавра», 139 бібліотек, п'ять парків культури і відпочинку та Зоологічний парк загальнодержавного значення, шість концертних організацій, вісім закладів клубного типу, КП «Київський культурний кластер», Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень.

Столичні театри, що перебувають у комунальній власності:

Музеї та заклади музейного типу

«Протягом року комунальні театри представили 100 прем’єр, провели 4631 виставу, які відвідали близько 585 тисяч глядачів. Музеї організували 418 виставкових проектів, які відвідали понад 400 тисяч відвідувачів та оцифрували понад 57 тисяч експонатів, а бібліотеки стали «відкритими просторами інновацій та комунікацій», в яких було проведено 17,5 тисяч заходів для 410 тисяч відвідувачів. Київ також активно представляв себе на міжнародному рівні, зокрема наші театрально-концертні заклади здійснили понад 20 зарубіжних поїздок, презентуючи український культурний продукт у різних країнах світу. Також Київ продовжує співпрацю в рамках глобальної мережі World Cities Culture Forum, зокрема під час Всесвітнього саміту «Культура майбутнього: як наступне покоління формуватиме наш світ». Це свідчить про те, що Київ залишається живим, активним та стійким культурним простором», – наголосила Вікторія Муха.

Депутат Київради, секретар постійної комісії Володимир Андрусишин підкреслив, що місто робить все, аби культура була не лише присутньою, а й доступною, безпечною та сучасною. За його словами, у 2024 році 80% театрів і 100% мистецьких навчальних закладів провели моніторинг доступності, у 10 театрах з’явилися пандуси, а 150 працівників культури навчились основам жестової мови. Також було проведено 88 культурно-психологічних заходів для військовослужбовців та їхніх родин.

Нагадаємо, Київ завершив підготовку та відправив заявку на отримання статусу міста музики ЮНЕСКО. Як повідомила голова комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій у Київській міській раді Вікторія Муха, понад рік тривала наполеглива робота, до подачі Києвом заявки на отримання статусу міста музики ЮНЕСКО все було готове, однак залишався останній крок – отримання листа-відповіді від Національної комісії ЮНЕСКО, який є обов'язковою складовою документів, що подаються.