Молодчики зняли у столиці годинника зі сплячого чоловіка



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Подія трапилась у центрі столиці на Майдані Незалежності

На момент скоєння злочину за молодими людьми спостерігала поліція

У Києві затримані двоє чоловіків за підозрою у пограбуванні сплячого чоловіка. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Двоє чоловік підійшли до незнайомця та зняли з руки наручний годинник. Вони намагалися втекти, коли їх впіймали поліцейські, які перебували поруч. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Подія трапилась у центрі столиці на Майдані Незалежності. У рамках операції «Мігрант» співробітники карного розшуку патрулювали територію обслуговування та помітили двох підозрілих чоловіків і вирішили за ними простежити.

Молодики підійшли до незнайомця, який спав. Один зі зловмисників відстібнув ремінець та забрав годинник. Після чого вони розійшлись у різні сторони, але їх одразу затримали працівниками карного розшуку.

Правопорушниками виявилися 24-річний іноземець і 28-річний уродженець Сімферополя.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.