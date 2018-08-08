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    Молодчики зняли у столиці годинника зі сплячого чоловіка

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    Подія трапилась у центрі столиці на Майдані Незалежності - Молодчики зняли у столиці годинника зі сплячого чоловіка
    Подія трапилась у центрі столиці на Майдані Незалежності

    На момент скоєння злочину за молодими людьми спостерігала поліція

    У Києві затримані двоє чоловіків за підозрою у пограбуванні сплячого чоловіка. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

    Двоє чоловік підійшли до незнайомця та зняли з руки наручний годинник. Вони намагалися втекти, коли їх впіймали поліцейські, які перебували поруч. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

    Подія трапилась у центрі столиці на Майдані Незалежності. У рамках операції «Мігрант» співробітники карного розшуку патрулювали територію обслуговування та помітили двох підозрілих чоловіків і вирішили за ними простежити.

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    Молодчики зняли у столиці годинника зі сплячого чоловіка
    Молодчики зняли у столиці годинника зі сплячого чоловіка

    Молодики підійшли до незнайомця, який спав. Один зі зловмисників відстібнув ремінець та забрав годинник. Після чого вони розійшлись у різні сторони, але їх одразу затримали працівниками карного розшуку.

    Правопорушниками виявилися 24-річний іноземець і 28-річний уродженець Сімферополя.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

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