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    Новини

    Молодик серед білого дня крав метал на підприємстві під Києвом

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    Хлопець&nbsp;планував здати залізо до пункту прийому металобрухту - Молодик серед білого дня крав метал на підприємстві під Києвом
    Хлопець планував здати залізо до пункту прийому металобрухту
    Фото: Нацполіція

    Зловмисника помітив працівник підприємства

    Щоб заробити собі на прожиття, молодий хлопець проник на територію підприємства, розташованого у селі Рудня Броварського району, з метою крадіжки металу.

    Серед білого дня зловмисника помітив працівник підприємства і одразу викликав поліцію. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Правоохоронці затримали крадія на місці злочину. Ним виявився 19-річний житель села Семиполки. У молодика вилучені речові докази. Він зізнався працівникам поліції, що у подальшому він планував здати залізо до пункту прийому металобрухту.    

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

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