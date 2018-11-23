Молодик серед білого дня крав метал на підприємстві під Києвом



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Хлопець планував здати залізо до пункту прийому металобрухту Фото: Нацполіція

Зловмисника помітив працівник підприємства

Щоб заробити собі на прожиття, молодий хлопець проник на територію підприємства, розташованого у селі Рудня Броварського району, з метою крадіжки металу.

Серед білого дня зловмисника помітив працівник підприємства і одразу викликав поліцію. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Правоохоронці затримали крадія на місці злочину. Ним виявився 19-річний житель села Семиполки. У молодика вилучені речові докази. Він зізнався працівникам поліції, що у подальшому він планував здати залізо до пункту прийому металобрухту.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.