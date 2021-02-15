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    Молодик викрав з лікарні «Охматдит» дороговартісне обладнання

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    Про зникнення обладнання до поліції повідомили працівники лікарні - Молодик викрав з лікарні «Охматдит» дороговартісне обладнання
    Про зникнення обладнання до поліції повідомили працівники лікарні
    Фото з відкритих джерел

    За викрадення медичного обладнання зловмисник може провести у в’язниці шість років

    До поліції Києва звернулись працівники дитячої лікарні «Охматдит» та повідомили про крадіжку медобладнання. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, яка задокументувала злочин. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Зловмисник таємно проник до одного з кабінетів медзакладу та викрав датчик від сканера ультразвукового діагностування. Вартість викраденого становить близько 250 тис. грн.

    Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, у рамках яких опитали свідків та переглянули записи з камер відеоспостереження.

    «Оперативники затримали ймовірного підозрюваного через кілька днів після вчинення злочину. Ним виявився 28-річний уродженець Кіровоградської області. Також провели невідкладний обшук у помешканні правопорушника, де виявили викрадений пристрій - датчик від сканеру ультразвукового діагностування. У ході перевірки ми також з’ясували, що чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів», – розповів начальник Шевченківського управління поліції Дмитро Шумейко.

    За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у січні цього року Київська місцева прокуратура № 10 скерувала до суду кримінальне провадження відносно колишнього завідувача одного з відділень лікарні «Охматдит» Міністерства охорони здоров'я України за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал Охматдит злочин злочинець
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