Смерть на дорогах: у Києві за тиждень у ДТП загинули дві людини
У ДТП постраждали 30 людей
За минулий тиждень на столичних дорогах сталося 696 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня - 927). Такі дані зафіксувала Патрульна поліція Києва, повідомляє Центр організації дорожнього руху.
У тому числі сталося 27 аварій з потерпілими (тижнем раніше - 48).
Загинуло двоє людей (позаминулого тижня був один летальний випадок).
Травмовано 30 людей (тижнем раніше – 55).
Відбулося 9 наїздів на пішоходів (позаминулого тижня – 19), із них 5 - на пішохідних переходах.
Правоохоронці закликають бути відповідальними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху.
Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 16 березня, на Набережному шосе біля мосту Метро зіткнулися Volkswagen Passat і Subaru. В результаті Passat перекинувся. Водія госпіталізували в критичному стані, а пасажир помер на місці.