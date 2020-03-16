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    Смерть на дорогах: у Києві за тиждень у ДТП загинули дві людини

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    На Набережному шосе сталася смертельна ДТП - Смерть на дорогах: у Києві за тиждень у ДТП загинули дві людини
    На Набережному шосе сталася смертельна ДТП
    Фото: Інформатор

    У ДТП постраждали 30 людей

    За минулий тиждень на столичних дорогах сталося 696 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня - 927). Такі дані зафіксувала Патрульна поліція Києва, повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    У тому числі сталося 27 аварій з потерпілими (тижнем раніше - 48).

    Загинуло двоє людей (позаминулого тижня був один летальний випадок).

    Травмовано 30 людей (тижнем раніше – 55).

    Відбулося 9 наїздів на пішоходів (позаминулого тижня – 19), із них 5 - на пішохідних переходах.


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    Правоохоронці закликають бути відповідальними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху.

    Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 16 березня, на Набережному шосе біля мосту Метро зіткнулися Volkswagen Passat і Subaru. В результаті Passat перекинувся. Водія госпіталізували в критичному стані, а пасажир помер на місці.

    Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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