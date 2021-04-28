Моторошна знахідка. Киянин виявив сумку з розчленованим тілом

Жахливу знахідку чоловік виявив на вулиці

Сьогодні, 28 квітня, вранці до поліції Києва звернувся місцевий мешканець і повідомив про те, що на провулку Моторному в Голосіївському районі виявив сумку, в якій знаходиться розчленоване тіло людини.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Наразі правоохоронці встановлюють особу потерпілого та проводять усі необхідні першочергові слідчі дії.

Подія належним чином зареєстрована у Голосіївському управлінні поліції. Після проведення перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

На даний час слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, 26 квітня у квартирі на вулиці Ревуцького в Києві правоохоронці виявили тіла чоловіка, жінки та їхнього малолітнього сина з численними ножовими пораненнями. У тяжкому злочині підозрюється 16-річний юнак. З’ясувалось, що підозрюваний під час чергового конфлікту з батьками спочатку спричинив ножем смертельні поранення своєму батьку та матері, а потім так само вбив малолітнього брата. Після скоєного зловмисник ще декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, він вдався до втечі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом фігуранту буде повідомлено про підозру та суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі