МОЗ розʼяснив, коли потрібно вдягати маску на вулиці

Носити маски обов'язково лише в людних місцях

Захисний засіб потрібно носити там, де неможливо дотримуватись безпечної дистанції

Урядовці внесли уточнення щодо правил носіння масок в «червоній» зоні карантинних обмежень. Як повідомив заступник мера Києва Володимир Бондаренко в ефірі «Україна 24», відповідне розʼяснення для місцевих органів влади дало Міністерство охорони здоровʼя України.

За словами чиновника, вимога стосується лише тих місць, де немає можливості дотримуватися соціальної дистанції в півтора метра.

«Дане обмеження запроваджено для вулиць, на яких неможливо дотримуватися дистанції. Тобто, коли ми говоримо про те, що неможливо перебувати від іншої людини на відстані мінімум 1,5 метра, тоді ми зобов'язані надіти засіб індивідуального захисту», – пояснив Бондаренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив перелік обмежень, що діють на території «червоних» карантинних зон. Обмеженнями приписано дотримуватися маскового режиму на територіях загального користування: парках, рекреаційних зонах, на території пам'яток культурної та історичної спадщини, площ, бульварів, вулицях, дорогах, пляжах, кладовищах.