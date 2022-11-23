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«Можливо, доведеться евакуювати частину міста». Кличко про ситуацію в Києві 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Можливо, доведеться евакуювати частину міста». Кличко про ситуацію в Києві 
Мер Києва: «Краще одна погана зима, ніж все життя з Росією!» 
фото з відкритих джерел

Столицю може очікувати найгірша зима з часів Другої світової війни 

Жителям Києва потрібно приготуватися до сценарію повсюдного відключення електроенергії за низьких температур, заявив мер столиці України Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Bild, яке оприлюднять у середу, 23 листопада.

За його словами, Київ може очікувати «найгірша зима з часів Другої світової війни». Якщо справа піде за найгіршим сценарієм, можливо, доведеться евакуювати частину міста, хоча влада не хоче, щоби до цього дійшло, наголосив Кличко, звинувативши кремлівського диктатора Володимира Путіна в спробі змусити киян тікати з міста, застосовуючи для цього удари по цивільній інфраструктурі. 

Путін хоче тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла, і таким чином натиснути на президента України Володимира Зеленського, вважає Кличко. Та на українців це не подіє.

«Моє враження: люди стануть тільки злішими, більш рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як того хоче Путін», – сказав мер Києва. 

Кличко також закликав Німеччину терміново направити гуманітарну допомогу – генератори, теплий одяг та інші необхідні речі на додаток до озброєнь для оборони України. 

Нагадаємо, фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж одну-дві години.

Раніше президент України Володимир Зеленський відверто заявив, що зима цьогоріч буде важкою.

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Теги: Віталій Кличко Київ путін влада

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