У Києві помер легендарний водій тролейбуса з 60-річним стажем Леонід Дубінін

Леонід Дубінін за кермом тролейбуса Škoda 15Tr02/6 № 477 та тролейбус МТБ-82 № 3, на якому він працював

На 84-му році життя помер легендарний працівник столичного транспорту Леонід Ілларіонович Дубінін. Його трудовий стаж охопив понад шість десятиліть – від післявоєнних моделей тролейбусів до сучасних машин. Про це повідомляє alltransua, інформує «Главом».

Леонід Дубінін розпочав роботу водієм у 1959 році. Протягом кар'єри він працював у трьох ключових підрозділах столиці: 1-му, 2-му та 3-му тролейбусних депо.

Тролейбус МТБ-82 № 3 на нинішньому проспекті Повітряних Сил, 1959 рік фото: А. Примаченко

Першою моделлю, на якій працював молодий водій, був раритетний МТБ-82 (експлуатувався в Києві у 1947–1974 роках). Леонід Ілларіонович став свідком та безпосереднім учасником еволюції київського транспорту, опанувавши майже всі типи рухомого складу, що виходили на лінії міста.

Тролейбус Київ-3 (ТБЕ-С) № 408 фото: А. Примаченко

Повідомляється, що за часів незалежності Дубінін працював у тролейбусному депо № 2 на усіх моделях тролейбусів, що там експлуатувались – Škoda 9Tr (зокрема, на тролейбусних поїздах), Škoda 14Tr, Škoda 15Tr, ЮМЗ Т1, Київ-12, ЛАЗ E183D1, ЛАЗ E301, Богдан Т701 та Т901 (включно з найновішими на сьогодні Т70117 та Т90117).

Леонід Дубінін поряд з тролейбусом Škoda 15Tr03/6 № 495 фото: alltransua.com

«Мабуть, жодної людини, яка би перевозила пасажирів і на МТБ-82, і на Богдані Т90117, більше не існує в принципі», – йдеться у повідомленні.

Багато років він працював на тролейбусі ЮМЗ Т1 № 2443, будучи його незмінним господарем.

