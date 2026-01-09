Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві помер легендарний водій тролейбуса з 60-річним стажем Леонід Дубінін

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві помер легендарний водій тролейбуса з 60-річним стажем Леонід Дубінін
Леонід Дубінін за кермом тролейбуса Škoda 15Tr02/6 № 477 та тролейбус МТБ-82 № 3, на якому він працював
фото: alltransua.com

Леонід Дубінін розпочав роботу водієм у 1959 році

На 84-му році життя помер легендарний працівник столичного транспорту Леонід Ілларіонович Дубінін. Його трудовий стаж охопив понад шість десятиліть – від післявоєнних моделей тролейбусів до сучасних машин. Про це повідомляє alltransua, інформує «Главом».

Леонід Дубінін розпочав роботу водієм у 1959 році. Протягом кар'єри він працював у трьох ключових підрозділах столиці: 1-му, 2-му та 3-му тролейбусних депо.

Тролейбус МТБ-82 № 3 на нинішньому проспекті Повітряних Сил, 1959 рік
Тролейбус МТБ-82 № 3 на нинішньому проспекті Повітряних Сил, 1959 рік
фото: А. Примаченко

Першою моделлю, на якій працював молодий водій, був раритетний МТБ-82 (експлуатувався в Києві у 1947–1974 роках). Леонід Ілларіонович став свідком та безпосереднім учасником еволюції київського транспорту, опанувавши майже всі типи рухомого складу, що виходили на лінії міста.

Тролейбус Київ-3 (ТБЕ-С) № 408
Тролейбус Київ-3 (ТБЕ-С) № 408
фото: А. Примаченко

 Повідомляється, що за часів незалежності Дубінін працював у тролейбусному депо № 2 на усіх моделях тролейбусів, що там експлуатувались – Škoda 9Tr (зокрема, на тролейбусних поїздах), Škoda 14Tr, Škoda 15Tr, ЮМЗ Т1, Київ-12, ЛАЗ E183D1, ЛАЗ E301, Богдан Т701 та Т901 (включно з найновішими на сьогодні Т70117 та Т90117).

Леонід Дубінін поряд з тролейбусом Škoda 15Tr03/6 № 495
Леонід Дубінін поряд з тролейбусом Škoda 15Tr03/6 № 495
фото: alltransua.com

«Мабуть, жодної людини, яка би перевозила пасажирів і на МТБ-82, і на Богдані Т90117, більше не існує в принципі», – йдеться у повідомленні.

Багато років він працював на тролейбусі ЮМЗ Т1 № 2443, будучи його незмінним господарем.  

Нагадаємо,  28 грудня помер головний звіздар України, заслужений майстер народної творчості Богдан Новак, який 50 років виготовляв різдвяні зірки. Його життя обірвалося у день, коли містом Лева йшла наймасштабніша, вже 20-та хода звіздарів.

Теги: смерть водій громадський транспорт Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві діють погодинні відключення світла
70% Києва без світла? «Укренерго» зробило заяву
9 грудня, 2025, 18:00
Народний артист України Степан Гіга помер 12 грудня
Зібров, Пивоваров, Федишин... Колеги згадують Степана Гігу
13 грудня, 2025, 07:48
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 16 грудня 2025 року
15 грудня, 2025, 22:25
Відомі українці, яких ми втратили у 2025 році
Відомі українці, яких ми втратили у 2025 році Персони
30 грудня, 2025, 20:50
Аномальне цвітіння у Києві
Київ зустрів найкоротший день року аномальним цвітінням рослин (фото)
22 грудня, 2025, 18:32
Пожежа охопила площу 150 кв. м
У центрі столиці рятувальники загасили пожежу у відселеній садибі Сидорова (фото)
9 грудня, 2025, 10:15
Поліція затримала вісьмох учасників злочинної схеми
Фіктивні шлюби для легалізації іноземців. У Києві перед судом постануть вісім учасників схеми
17 грудня, 2025, 16:24
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 26 грудня 2025 року
25 грудня, 2025, 20:18
Внаслідок ДТП є потерпілі, рух тролейбусів у бік станції метро Дорогожичі тимчасово не здійснюється
Серйозна ДТП за участі таксі на вулиці Стеценка: рух у бік «Дорогожичів» заблоковано
31 грудня, 2025, 15:27

Новини

У Києві помер легендарний водій тролейбуса з 60-річним стажем Леонід Дубінін
У Києві помер легендарний водій тролейбуса з 60-річним стажем Леонід Дубінін
Росія атакує Київ безпілотниками, фіксують влучання БпЛА, є загиблі
Росія атакує Київ безпілотниками, фіксують влучання БпЛА, є загиблі
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
На Київщині знеструмлено залізничну ділянку: низка поїздів затримується
На Київщині знеструмлено залізничну ділянку: низка поїздів затримується
Влада попросила киян обмежити поїздки 9 січня через складні погодні умови
Влада попросила киян обмежити поїздки 9 січня через складні погодні умови

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua