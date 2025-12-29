Головна Країна Суспільство
Помер головний звіздар України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Помер головний звіздар України
Чоловік помер у день, коли Львовом пройшла ювілейна та найбільша, двадцята хода звіздарів
фото: Львівська міська рада

Богдан Новак 50 років виготовляв різдвяні зірки

У неділю, 28 грудня, помер головний звіздар України, заслужений майстер народної творчості Богдан Новак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівницю львівського управління туризму Христину Лебедь.

«У день, коли містом йшла наймасштабніша, вже 20-та хода звіздарів, помер головний звіздар України. У колоні точно були зірки створені паном Богданом», – повідомила керівниця міського управління туризму.

Помер головний звіздар України фото 1
Помер головний звіздар України фото 2

Богдан Новак був уродженцем село Мацьковичі біля Перемишля у Польщі. Після Другої світової його сімʼю виселили з Надсяння, він оселився у Дублянах. Новак зберіг і відродив традицію виробництва різдвяної звізди, яким займалися у його українському селі. Майстер винайшов власну технологію виготовлення безкаркасної різдвяної звізди з паперу.

Його внесок у розвиток національної культури був високо оцінений державою: у 2022 році автентичну технологію створення мацьковицької звізди включили до переліку нематеріальної спадщини України, а торік президент відзначив майстра почесним званням.

Помер головний звіздар України фото 3
фото: «Суспільне»
Помер головний звіздар України фото 4
фото: Львівська міська рада

«Він дуже любив Різдво і все що з ним звʼязано. Вже не мав сили, але колядку «Бог предвічний» ще заколядував… Він був звіздарем. Людиною, яка жила Різдвом, традиціями, світлом. Тим, що несе радість і надію від хати до хати. Він дуже любив свою справу. Любив Україну – тихо, глибоко, по-справжньому, носив вишиванку ще тоді, коли це не було модно, а було станом душі. І так символічно, що він пішов саме на різдвяному ходу – на тому шляху, яким жив усе життя», – розповіла онука митця Ніна Хомин.

До слова, 25 грудня вулиці Києва наповнилися звуками давніх колядок та сяйвом різдвяних зірок. Музей Івана Гончара проводив традиційну різдвяну ходу

