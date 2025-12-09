Головна Київ Новини
У центрі столиці рятувальники загасили пожежу у відселеній будівлі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Пожежа охопила площу 150 кв. м
фото: ДСНС Києва

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці

На вулиці Ярославів Вал у Києві сталася пожежа. Загоряння виникло у відселеній будівлі, з розповсюдженням вогню на покрівлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС у місті Києві.

фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

За даними рятувальників, сигнал про пожежу надійщов 8 грудня о 19:18, о 21:34 пожежу було локалізовано на площі 150 кв. м, а о 21:50 – ліквідовано.

фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
Гасіння пожежі у відселеній будівлі на вул. Ярославів Вал
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Жертв чи постраждалих немає. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, на столичній Оболоні вдень 2 грудня виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки. При ліквідації вогню рятувальники виявили тіло чоловіка. Причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці.

Теги: Київ будинок пожежа

