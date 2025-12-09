У центрі столиці рятувальники загасили пожежу у відселеній будівлі (фото)

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці

На вулиці Ярославів Вал у Києві сталася пожежа. Загоряння виникло у відселеній будівлі, з розповсюдженням вогню на покрівлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС у місті Києві.

Пожежа у будинку на вулиці Ярославів Вал фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

За даними рятувальників, сигнал про пожежу надійщов 8 грудня о 19:18, о 21:34 пожежу було локалізовано на площі 150 кв. м, а о 21:50 – ліквідовано.

Гасіння пожежі на вул. Ярославів Вал фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

О 21:34 пожежу було локалізовано фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Пожежа охопила площу 150 кв. м фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі не зафіксовано фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Гасіння пожежі у відселеній будівлі на вул. Ярославів Вал фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Жертв чи постраждалих немає. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, на столичній Оболоні вдень 2 грудня виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки. При ліквідації вогню рятувальники виявили тіло чоловіка. Причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці.